Гарибашвили возложил ответственность за свою безопасность на Бидзину Иванишвили

17.08.2026 16:45





Бывший премьер-министр, находящийся под стражей Ираклий Гарибашвили распространяет заявление, в котором пишет, что «с сегодняшнего дня полная ответственность за его безопасность и безопасность его семьи возлагается на Бидзину Иванишвили и всю власть».



Как заявил Ираклий Гарибашвили, завтра он распространит объёмное письмо.



«Это письмо мне прислали по поручению Бидзины Иванишвили. Я пытался и сделал всё для того, чтобы не предпринимать этот шаг, но, к сожалению, мне не оставили другого пути, кроме как противостоять этому унижающему достоинство злу! Этой беспощадной жестокости, угнетению/несправедливости, грязному плану уничтожения меня и моей семьи! Завтра я распространю объёмное письмо и расскажу обществу свою правду! С сегодняшнего дня полная ответственность за мою безопасность и безопасность моей семьи возлагается на Бидзину Иванишвили и всю власть!» — говорится в письме Ираклия Гарибашвили.



При этом Ираклий Гарибашвили также распространяет письмо, на которое он реагирует.



««Сторонники», такие как Дито Чубинидзе, Ирма Инашвили, и организованные кампании в социальных сетях вызвали очень серьёзные подозрения и сильно нам навредили. Очень интенсивная работа ведётся по нескольким делам, предполагаемыми результатами которой станут обвинения в коррупции. Поэтому существуют два варианта наших действий: 1. Серьёзно судиться и идти до конца. 2. (Второй вариант нам самим предложили как компромиссный выход) — признать (взять на себя) какое-либо одно дело, где всё будет происходить по договорённости: и признание, и подтверждение со стороны свидетелей и т. д. В этом случае нам предлагают процессуальное соглашение с тем же пятилетним сроком, то есть, как мне объясняют, наказания поглотят друг друга, и в итоге останутся те же 5 лет. После выхода не следует приближаться к политике, а если «решишь кинуть их», коррупционное обвинение, которое ты признаешь, будет механизмом страховки, чтобы ты и не думал о возвращении в политику», — говорится в письме, которое, по словам Ираклия Гарибашвили, ему прислали по поручению Бидзины Иванишвили.





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