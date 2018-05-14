Президент: Мы чуть не оказались на грани гражданского противостояния

14.05.2018 13:20 По заявлению президента Грузии, Георгия Маргвелашвили, эти дни общество видело полный крах, как политических, так и административных действий, и целый ряд ошибок, который начался, и потом продолжался рейдом, или спецоперацией.



По словам Георгия Маргвелашвили, у него возникает вопрос, как удалось власти за несколько часов дойти до зенита гражданского противостояния.



"Естественно, этим вопросам нужны очень прямые ответы. Как можно за несколько часов сделать так, чтобы прийти до той точки, чтобы оказаться почти на грани гражданского противостояния. Соответственно, нашей целью было, и остается сохранить одновременно свободу слова и выражения, и в то же время сохранить и соблюдать порядок, как на улицах столицы, так и в общественно-политическом процессе"- заявил Георгий Маргвелашвили.



Президент поблагодарил полицейских, обеспечивающих безопасность на акции.



Акция, начавшаяся с целью протеста против спецопераций в ночных барах "Басиани" и "Галери" в пятницу, продолжалась два дня. Участники акции требовали отставки министра внутренних дел и премьер-министра Грузии. Их главное требование было направлено также на реформу наркополитики, и против насилия. Участники акции протестовали против насилия танцами и музыкой. Министр внутренних дел обратился к участникам акции и принес извинение, а также обещал, что ответит на все вопросы участников акции. Акция разошлась после достижения договоренности с министром. Движение "Белый шум" дало власти срок до субботы для исполнения обещания.

















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