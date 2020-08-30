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В Грузии уже переработано до 740 тонн винограда
30.08.2020 14:13
По состоянию на 30 августа в рамках «Ртвели 2020» переработано до 740 тонн различных сортов, в основном раннего винограда, информирует Национальное агентство вина Грузии.
На данном этапе в координационном штабе по сбору урожая винограда уже зарегистрировано более 100 винодельческих компаний, которые поэтапно подключатся в процесс приёма урожая.
По информации Национального агентства вина, в целях оказания поддержки виноградарской и винодельческой отраслей, пострадавших в результате всемирной пандемии коронавируса, правительство Грузии приняло решение просубсидировать сорта винограда Ркацители и Кахури Мцване. Субсидию получат те винодельческие компании, которые закупят и переработают не менее 1000 тонн винограда этих двух сортов, выращенных в регионе Кахети. При этом закупочная цена за килограмм винограда не может быть менее 0,80 лари. При выполнении данных условий, государственная субсидия составит по 0,30 лари за каждый кг закупленного у фермеров винограда.
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