Грузия начинает работу над цифровым лари

По словам председателя финансово-бюджетного комитета Пааты Квижинадзе, в рамках запланированных поправок к закону «О Национальном банке» Грузия начинает работу над цифровой валютой в тестовом режиме.

Как пояснил депутат, этот процесс предусматривает подготовку инфраструктуры и кадров, однако решение об окончательном внедрении цифрового лари на данном этапе ещё не принято.

«Чтобы не возникало недоразумений, поясню: цифровой лари не означает, что он вводится в обращение в банках, на предприятиях или среди частных лиц. Однако мы начинаем работу в тестовом режиме, поскольку все ведущие страны, в том числе наши соседи и Европейский союз, также работают в этом направлении», — пояснил соавтор законопроекта.

По словам Пааты Квижинадзе, Грузия будет внимательно следить за опытом Европейского союза, где процесс поэтапного внедрения цифровой валюты уже активно продвигается.

«Европейский союз уже далеко продвинулся в этом направлении. В 2023 году там приняли соответствующее решение и теперь реализуют его поэтапно. Например, в этом году национальные центральные банки стран ЕС начали проводить взаиморасчёты с использованием цифровой валюты, а постепенно перейдут и к оптовым и розничным операциям. У них есть время до 2030 года. Мы на данном этапе такого решения не принимали. Мы будем особенно внимательно следить за тем, что происходит в Европейском союзе, но и сами хотим начать этот процесс. Необходимо подготовить кадры, обеспечить ресурсы для создания инфраструктуры и так далее», — заявил Квижинадзе.

Законопроект, инициированный депутатами от партии «Грузинская мечта», предусматривает определение правового статуса цифрового лари и предоставление Национальному банку исключительного права на его эмиссию. Согласно поправкам, цифровой лари будет безусловным обязательством Национального банка с номинальной стоимостью, а его эмиссия не будет допускаться непосредственно для покрытия дефицита государственного бюджета. Инициаторы предлагают рассмотреть законопроект в ускоренном порядке.

Напомним, что Национальный банк Грузии работал над пилотным проектом цифрового лари преимущественно в 2021–2024 годах. В ноябре 2025 года представитель Национального банка Варлам Эбаноидзе сообщил BMG, что в глобальном масштабе интерес центральных банков к внедрению цифровых валют снизился и реализация проекта в Грузии, возможно, больше не состоится.