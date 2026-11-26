Туризм остается одним из приоритетных секторов экономики Грузии. В 2025 году Грузия приняла более 7,8 миллиона международных путешественников, а доходы от туризма достигли 4,7 миллиарда долларов США. На долю сектора приходится около 9,4% ВВП Грузии. Об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили, выступая на международной туристической конференции в Тбилиси.

На конференции под названием «Больше, чем путешествие — от направления к впечатлениям», организованной Национальной администрацией туризма Министерства экономики и устойчивого развития, заместитель министра рассказал как о тенденциях в туристическом секторе Грузии, так и о глобальных трендах и вызовах.

«Макроэкономические показатели Грузии создают прочную основу для дальнейших инвестиций и роста в туристическом секторе. Он способствует занятости населения, региональному развитию, инвестициям и широкому спектру смежных отраслей», — отметил Ираклий Надареишвили.