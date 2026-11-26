Надареишвили: Макроэкономические показатели Грузии создают прочную основу для дальнейших инвестиций и роста в турсекторе
Туризм остается одним из приоритетных секторов экономики Грузии. В 2025 году Грузия приняла более 7,8 миллиона международных путешественников, а доходы от туризма достигли 4,7 миллиарда долларов США. На долю сектора приходится около 9,4% ВВП Грузии. Об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили, выступая на международной туристической конференции в Тбилиси.
На конференции под названием «Больше, чем путешествие — от направления к впечатлениям», организованной Национальной администрацией туризма Министерства экономики и устойчивого развития, заместитель министра рассказал как о тенденциях в туристическом секторе Грузии, так и о глобальных трендах и вызовах.
«Макроэкономические показатели Грузии создают прочную основу для дальнейших инвестиций и роста в туристическом секторе. Он способствует занятости населения, региональному развитию, инвестициям и широкому спектру смежных отраслей», — отметил Ираклий Надареишвили.
Кроме того, заместитель министра экономики подчеркнул фундаментальную роль и значение туристического сектора в мировой экономике. Это подтверждают и данные Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism) за 2025 год: экспортные доходы от туризма составили около 2,2 триллиона долларов США.
«По оценке Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), доля туристического сектора составляет почти 10% мирового ВВП, а число обеспечиваемых им рабочих мест во всем мире достигает 366 миллионов. Эти показатели свидетельствуют о фундаментальной роли туризма в обеспечении средств к существованию населения», — заявил заместитель министра.
По словам Ираклия Надареишвили, одним из важных приоритетов правительства является дальнейшее развитие туристических направлений. Примером тому служит продолжающаяся работа над концепцией нового всесезонного горного курорта Млтавис в регионе Рача.
«Укрепление транспортной инфраструктуры и авиасообщения остается важным приоритетом, что способствует повышению доступности и созданию новых туристических возможностей по всей стране. Грузия придает особое значение международному сотрудничеству, обмену знаниями и опытом как необходимым элементам развития туризма», — заявил Ираклий Надареишвили.
Конференция представляет собой важную международную площадку. В ее работе приняли участие более 300 делегатов из государственного и частного секторов Грузии, представители туристической отрасли и международные эксперты.
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