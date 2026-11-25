С 25 ноября на оформление одежды, обуви и текстильных изделий введена плата в размере 3 лари за килограмм
С 25 ноября вступило в силу изменение в постановление 2010 года о тарифах на услуги Службы доходов.
Изменением определена новая плата за услуги, рассчитываемая по весу.
Согласно новому правилу, при импорте товаров — при оформлении в процедуре выпуска для свободного обращения — установлена плата: 3 лари за каждый килограмм.
Эта плата добавлена в перечень тарифов на услуги Службы доходов и распространяется на товары, классифицированные в товарных группах 61–65 ТН ВЭД, среди которых:
- одежда и принадлежности к одежде (как вязаные/трикотажные, так и сшитые из ткани изделия);
- прочие готовые текстильные изделия, в том числе постельное белье, шторы и пледы;
- обувь, гетры и их части;
- головные уборы и их части.
Постановлением предусмотрены исключения. В частности, новая плата в размере трех лари за килограмм не касается:
- одежды секонд-хенд и прочих бывших в употреблении вещей, а также тряпья и остатков бывших в употреблении или новых тканей (товаров, классифицированных в товарных позициях 6309 и 6310);
- товаров, при оформлении которых представлен сертификат происхождения или декларация о происхождении, выданные в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, Соглашения о свободной торговле со странами Европейской ассоциации свободной торговли или Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Великобританией;
- случаев, когда оформление происходит с использованием упрощенной специальной формы таможенной декларации («Форма 4») или когда лицо освобождается от уплаты сбора за услуги в установленном законодательством порядке.
Согласно изменению, новую плату, определяемую по весу (3 лари за килограмм), лицо уплачивает в том случае, если сумма, рассчитанная исходя из веса товара, превышает размер соответствующей платы за иные услуги, установленной постановлением. В таком случае после уплаты нового сбора лицо освобождается от уплаты соответствующих сборов за услуги, перечисленных в том же постановлении.
Постановлением также уточнено, что в зависимости от времени подачи запроса на заполнение таможенной декларации действуют различные ограничения: одни — если заполнение декларации запрошено до ввоза товара в Грузию, и другие — в остальных случаях.
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