За вклад в развитие конкурентной политики Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) была вручена почетная награда.

Церемония награждения состоялась в рамках V Международной конференции по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей. Председатель Агентства по конкуренции и защите прав потребителей Грузии Ираклий Леквинадзе и председатель Комитета по экономической политике Парламента Грузии Шота Берекашвили вручили почетную награду председателю GNERC Давиду Нармания за вклад в развитие конкурентной политики и сотрудничество с агентством.

Мероприятие было посвящено празднованию 30-летней истории конкурентной политики в Грузии. Вместе с GNERC были награждены и другие государственные ведомства, которые на протяжении трех десятилетий вносили значительный вклад в процесс развития конкурентного законодательства и его эффективного исполнения.