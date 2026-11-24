GNERC наградили за вклад в развитие конкурентной политики
За вклад в развитие конкурентной политики Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) была вручена почетная награда.
Церемония награждения состоялась в рамках V Международной конференции по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей. Председатель Агентства по конкуренции и защите прав потребителей Грузии Ираклий Леквинадзе и председатель Комитета по экономической политике Парламента Грузии Шота Берекашвили вручили почетную награду председателю GNERC Давиду Нармания за вклад в развитие конкурентной политики и сотрудничество с агентством.
Мероприятие было посвящено празднованию 30-летней истории конкурентной политики в Грузии. Вместе с GNERC были награждены и другие государственные ведомства, которые на протяжении трех десятилетий вносили значительный вклад в процесс развития конкурентного законодательства и его эффективного исполнения.
Международная конференция по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей за эти годы сформировалась как важная платформа для обмена международным опытом, профессионального диалога и обсуждения актуальных вопросов и вызовов в данной сфере. Конференция уже пятый год подряд проводится при совместной организации Агентства по конкуренции и защите прав потребителей Грузии, Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), Национального банка Грузии, Службы государственного надзора за страхованием и Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.
V Международная конференция приняла в Тбилиси более 40 иностранных делегатов из 22 стран. В мероприятии участвовали представители международных организаций, регулирующих органов, государственных институтов, академических кругов и бизнес-сектора. Двухдневную конференцию посетили 370 делегатов.
Целью конференции является содействие дальнейшему укреплению конкурентной политики в Грузии, обмен международным опытом относительно достигнутых в этой сфере результатов и существующих вызовов, а также развитие механизмов защиты прав потребителей и повышение их эффективности.
Ещё в разделе «Экономика» Все →
Национальное агентство гастрономии провело первую отраслевую встречу по вопросам производства грузинского сыра
Национальное агентство гастрономии начало цикл отраслевых встреч. По сообщению ведомства, первая встреча была посвящена вопросам традиционного…
Квривишвили: Грузия получит больше возможности внести вклад и в энергобезопасность Европы посредством подводного кабеля по дну Чёрного моря
«На сегодняшний день установленная мощность электроэнергетики Грузии составляет около 5000 МВт. Мы преобразовали десятилетний план развития…
Министр экономики приняла участие в 13-й министерской встрече «Зелёного энергетического коридора» в Румынии
Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили приняла участие в 13-й министерской встрече «Зелёного…
Спрос на недвижимость в Грузии со стороны россиян вырос на 40%
Интерес российских покупателей к грузинскому рынку недвижимости продолжает усиливаться. За январь–октябрь 2026 года количество запросов на…
Аэропорты Грузии обслужили 3 млн пассажиров за квартал
В третьем квартале 2026 года пассажиропоток в аэропортах Грузии достиг 3 млн человек. Это на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По…
Мариам Квривишвили приняла участие в седьмой министерской встрече “Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству” (P-TEC)
Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили по приглашению секретаря энергетики США Криса Райта и министра…