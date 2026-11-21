Спрос на недвижимость в Грузии со стороны россиян вырос на 40%
Интерес российских покупателей к грузинскому рынку недвижимости продолжает усиливаться. За январь–октябрь 2026 года количество запросов на приобретение жилья и других объектов в Грузии со стороны пользователей из России увеличилось на 40% в годовом выражении.
Такие данные приводит российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на международную платформу поиска зарубежной недвижимости Prian.
Рост интереса подтверждают и аналитики другой международной площадки, Tranio. По их оценке, динамика спроса со стороны российских клиентов оказалась ещё более выраженной. Одним из факторов могут быть активные маркетинговые кампании грузинских девелоперов. Некоторые строительные компании всё заметнее ориентируются на покупателей из России, адаптируя под них продвижение своих проектов.
Грузия входит в число наиболее востребованных зарубежных направлений для российских покупателей наряду с Турцией и ОАЭ. Однако первое место по количеству запросов по-прежнему занимает Таиланд.
По данным Prian, в целом интерес россиян к покупке недвижимости за рубежом за десять месяцев вырос на 8%. При этом спрос распределяется неравномерно: количество запросов по Таиланду, на который приходится 17% общего интереса, сократилось на 34,9%.
Отдельная тенденция связана с целями приобретения недвижимости. По оценке Tranio, 45% россиян, интересовавшихся покупкой объектов за границей в январе–октябре 2026 года, рассматривали их как инвестицию.
Для этой категории покупателей недвижимость остаётся способом сохранить капитал, распределить активы между разными странами и снизить зависимость от одного рынка.
Увеличение интереса к Грузии создаёт дополнительные возможности для местных строительных компаний и продавцов недвижимости. Особенно это актуально для Тбилиси и Батуми, где иностранный спрос остаётся одним из факторов активности рынка.
Однако рост количества запросов ещё не означает пропорционального увеличения реальных сделок. Между интересом к объекту, заключением договора и фактической покупкой существует существенная разница. Для оценки влияния российских покупателей на рынок необходимо учитывать статистику сделок, объёмы инвестиций и географию приобретений.
Таким образом, Грузия сохраняет позиции среди востребованных направлений для российских покупателей зарубежной недвижимости. Рост числа запросов указывает на усиление интереса к местному рынку, однако сам по себе не свидетельствует об увеличении объёмов инвестиций или количества заключённых сделок. Реальное влияние этой тенденции на рынок можно будет оценить по итогам продаж, динамике цен и фактическому объёму иностранных вложений.
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