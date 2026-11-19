В рамках официального визита министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства в Республику Узбекистан глава Национального агентства продовольствия Георгий Якобашвили совместно с заместителем министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили и членами делегации осмотрел расположенное в Ташкентской области молокоперерабатывающее предприятие «Милколино Продактс» (Milkolino Products/ESSI) и ознакомился с его деятельностью.

Особое внимание было уделено внедренной на предприятии практике безопасности пищевых продуктов, полному циклу переработки молочного сырья, современным стандартам производства, механизмам гигиены и контроля качества.

«Для нас особенно важен обмен практическим опытом в направлении контроля требований безопасности пищевых продуктов. Изучение деятельности предприятий столь высокого стандарта позволяет нам рассмотреть новые возможности сотрудничества», — заявил Георгий Якобашвили.