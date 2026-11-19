Грузинская делегация ознакомилась со стандартами пищевой безопасности переработки молока в Узбекистане
В рамках официального визита министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства в Республику Узбекистан глава Национального агентства продовольствия Георгий Якобашвили совместно с заместителем министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили и членами делегации осмотрел расположенное в Ташкентской области молокоперерабатывающее предприятие «Милколино Продактс» (Milkolino Products/ESSI) и ознакомился с его деятельностью.
Особое внимание было уделено внедренной на предприятии практике безопасности пищевых продуктов, полному циклу переработки молочного сырья, современным стандартам производства, механизмам гигиены и контроля качества.
«Для нас особенно важен обмен практическим опытом в направлении контроля требований безопасности пищевых продуктов. Изучение деятельности предприятий столь высокого стандарта позволяет нам рассмотреть новые возможности сотрудничества», — заявил Георгий Якобашвили.
На встрече было подчеркнуто, что двусторонний обмен опытом играет решающую роль как в процессе внедрения стандартов безопасности пищевых продуктов и современного производства, так и в процессе углубления деловых связей между частным сектором двух стран.
Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, что будет способствовать поощрению торговли агропродовольственной продукцией, освоению экспортного потенциала и еще большему развитию торгово-экономических отношений между Грузией и Узбекистаном.
Ещё в разделе «Экономика» Все →
Грузия и Азербайджан обсудили порт Анаклия и строительство нового международного аэропорта в Вазиани
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. По информации Министерства…
В январе-октябре внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 9,6%
По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в январе-октябре 2026 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без учёта…
В Батуми начинаются общественные обсуждения бюджета на 2027 год
Мэрия Батуми проведёт серию встреч с жителями административных районов города, чтобы обсудить приоритеты финансирования и предложения к бюджету на…
Более 70% переводов в Грузию теперь приходят из США и ЕС на фоне обвала трансферов из РФ
В октябре 2026 года объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию составил $288,56 млн (750,1 млн лари). По данным Национального банка Грузии (НБГ),…
Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Грузии на 2026 год до 7,3%
Еврокомиссия опубликовала осенний экономический прогноз на 2026 год (Autumn 2026 Economic Forecast), согласно которому ожидания относительно…
Американские компании отказались покупать российский дизель
Российский дизель, который должен был поступить на американский рынок в рамках «дизельной сделки» президента США Дональда Трампа с Путиным, так и не…