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Экономика

Американские компании отказались покупать российский дизель

Российский дизель, который должен был поступить на американский рынок в рамках «дизельной сделки» президента США Дональда Трампа с Путиным, так и не нашел покупателей. Более месяца спустя после объявления сделки танкеры меняют маршруты, а американские порты и компании опасаются принимать российское топливо из-за возможных юридических последствий, сообщает CNN.

Танкер Agioi Fanendes, перевозящий российский дизель, первоначально направлялся в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако теперь судно находится в сотнях километров от восточного побережья США и передает сигнал «FOR ORDERS» — порт назначения пока не определен.

Другие танкеры, вышедшие из российского Приморска, изменили курс. Talisman пришвартовался в египетской Александрии, а Leruo направляется в Бразилию.

Соглашение вызвало критику законодателей обеих партий. Сенаторы Джин Шахин, Рон Уайден, Шелдон Уайтхаус, Крис Кунс, Элизабет Уоррен и Том Тиллис, а также конгрессмен Грегори Микс предупредили, что импорт российского топлива может повлечь юридические последствия и расследования Конгресса.

Губернатор Нью-Джерси Майки Шерилл также предупредила портовых операторов о возможных гражданских исках и уголовном преследовании за прием таких грузов.

Белый дом утверждает, что российский дизель уже направляется на мировой рынок и поможет снизить цены. Однако эксперты сомневаются в масштабах возможного эффекта. Представитель Атлантического совета Чарльз Личфилд назвал объемы поставок небольшими и поставил под вопрос, оправдывают ли возможная прибыль юридические и репутационные риски.

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