Американские компании отказались покупать российский дизель

Российский дизель, который должен был поступить на американский рынок в рамках «дизельной сделки» президента США Дональда Трампа с Путиным, так и не нашел покупателей. Более месяца спустя после объявления сделки танкеры меняют маршруты, а американские порты и компании опасаются принимать российское топливо из-за возможных юридических последствий, сообщает CNN.

Танкер Agioi Fanendes, перевозящий российский дизель, первоначально направлялся в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако теперь судно находится в сотнях километров от восточного побережья США и передает сигнал «FOR ORDERS» — порт назначения пока не определен.

Другие танкеры, вышедшие из российского Приморска, изменили курс. Talisman пришвартовался в египетской Александрии, а Leruo направляется в Бразилию.