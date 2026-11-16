После 2020 года бедность преодолели более 0,5 миллиона человек — Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр Грузии выразил удовлетворение тем, что экономический рост положительно отражается на повышении уровня жизни населения. Об этом Ираклий Кобахидзе заявил, выступая с речью на конференции Бизнес-ассоциации «Бизнес-среда в Грузии: диалог между правительством и бизнесом».

Как отметил глава правительства, одним из лучших подтверждений этого является показатель уровня бедности, который после 2020 года сократился в три раза — с 21,3% до 7,1%.

«Наилучшим подтверждением всего этого является и статистика подоходного налога, поступления по которому выросли в несколько раз. Это означает, что наши граждане получают в несколько раз больше доходов, и, естественно, это является одним из наглядных проявлений экономического роста. За этот период — после 2020 года — бедность преодолели более полумиллиона человек. Валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности уже превысил показатель стран с уровнем дохода выше среднего, и наша задача заключается в том, чтобы в среднесрочной перспективе Грузия получила статус страны с высоким уровнем дохода. Если судить по существующим тенденциям и прогнозам Международного валютного фонда, мы получим этот статус к 2031–2032 годам — такова динамика, которой мы располагаем сегодня и на основе которой достижение этого результата представляется возможным», — заявил Ираклий Кобахидзе.