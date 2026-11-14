НБГ: Миссия МВФ приветствует внедрение коллегиальной модели принятия решений в Национальном банке

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приветствует намерение Национального банка Грузии внедрить коллегиальную модель принятия решений в процесс принятия решений Комитетом по финансовой стабильности Национального банка, – говорится в заявлении, опубликованном по итогам визита миссии МВФ в Грузию.

«Изменения, недавно внесенные в Закон о Национальном банке, представляют собой важное улучшение. Эти изменения вводят принцип коллегиальности в процесс принятия решений по денежно-кредитной политике, укрепляют механизм ротации исполнительных членов Совета директоров НБГ и повышают квалификационные критерии для членства в Совете. Миссия МВФ приветствует намерение Национального банка внедрить коллегиальную модель принятия решений в процесс принятия решений Комитетом по финансовой стабильности. Кроме того, мы призываем Банк принять меры по постоянному сохранению большинства неисполнительных членов в Совете директоров НБГ в соответствии с ранее опубликованными рекомендациями», — говорится в заявлении миссии МВФ.

Примечательно, что миссия Международного валютного фонда во главе с Алехандро Хайденбергом посетила Грузию 9-13 ноября, в ходе чего оценила экономическую и финансовую ситуацию в стране и прогресс, достигнутый в проведении реформ.