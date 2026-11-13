Штрафы составляют примерно 0.6% от всего бюджета — замминистра финансов

Разъяснения относительно штрафных средств, мобилизованных в казначействе, дал заместитель министра финансов Георгий Какуридзе на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности, где он представил отчёт об исполнении государственного бюджета за девять месяцев 2026 года, а также проект бюджетных изменений.

По итогам девяти месяцев 2026 года — с января по сентябрь — в государственный бюджет в виде штрафов и пеней поступило 186 млн 491 тыс. лари, что составляет 129,5% от прогнозного показателя (144 млн лари).

В ответ Какуридзе отметил, что штрафы составляют лишь 0,6% от общего объёма бюджета. По его словам, штрафы выписывает не только Патрульная полиция: в этой статье учитываются все предусмотренные законом штрафы.

«Если посмотреть на общий объём штрафов, он составляет около 0,6% от всего бюджета. Если вы считаете, что именно за счёт этих 0,6% пополняется бюджет, то это совершенно не так.

В целом штрафы должны существовать, и если кто-то нарушает закон, его следует соответствующим образом штрафовать. Можно обсуждать, насколько важно то или иное правонарушение и каким должен быть размер штрафа за каждое из них. В конечном итоге, если законом за определённое правонарушение предусмотрен штраф, то в случае нарушения он должен быть возмещён и уплачен.

Когда мы говорим о штрафах, речь идёт не только о тех, которые выписывает Патрульная полиция. Значительную долю составляют штрафы, налагаемые на подрядчиков со стороны министерств и муниципалитетов. Когда подрядчиков штрафуют за задержки различных работ, их неправильное или ненадлежащее выполнение либо нарушение сроков, эти средства отражаются в бюджете», — заявил на заседании комитета Какуридзе.