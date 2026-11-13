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Экономика

Экономика Грузии в 2025 году выросла на 8,4% вместо предварительных 7,5% — Минэкономики

По уточнённым данным, в 2025 году экономика Грузии выросла на 8,4%. Показатели валового внутреннего продукта (ВВП) за 2025 год были пересмотрены, в результате чего темпы экономического роста повысились на 0,9 процентного пункта. Вместо предварительных 7,5% рост составил 8,4%. Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

По информации ведомства, существенный положительный вклад в реальный рост экономической активности в 2025 году внесли следующие секторы: информация и коммуникации (рост на 28,9%), торговля (7,5%), образование (16,8%), финансовая и страховая деятельность (15,9%), транспортировка и складирование (10,8%), а также операции с недвижимостью (6,5%).

«Согласно уточнённым показателям, номинальный ВВП в 2025 году составил 108 418,1 млн лари (39 536,6 млн долларов США), а ВВП на душу населения достиг 27 546,9 лари (10 045,5 доллара США).

В отраслевой структуре валового внутреннего продукта в 2025 году наибольшую долю занимали торговля (14,9%), обрабатывающая промышленность (9,3%), операции с недвижимостью (9,2%), строительство (8,8%), информация и коммуникации (8,0%), государственное управление и оборона (6,6%), а также транспортировка и складирование (6,2%).

В 2025 году были зафиксированы рекордные показатели экспорта и товарооборота. Эта тенденция продолжилась и в 2026 году — экспорт из Грузии продолжает расти.

Согласно предварительным данным, в октябре 2026 года экспорт увеличился на 5,4% по сравнению с октябрём прошлого года и достиг рекордного для этого месяца объёма — 721,9 млн долларов США. По итогам января–октября экспорт вырос на 17,9% и также достиг рекордного показателя — 6 874,8 млн долларов США», — говорится в сообщении Министерства экономики.

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