ГЖД объявила международный тендер на строительство новой линии в Анаклия
«Грузинская железная дорога» объявила международный тендер на строительство новой линии, соединяющей глубоководный порт Анаклия с железнодорожной сетью страны.
Проект предусматривает строительство электрифицированной железнодорожной линии протяженностью около 17,7 км, которая начнется от существующей железнодорожной магистрали у села Хамискури и дойдет до порта Анаклия. Также запланировано строительство новой железнодорожной станции в Анаклия и реконструкция инфраструктуры станции Хоби.
Новая железнодорожная инфраструктура обеспечит прямое подключение глубоководного порта Анаклия к железнодорожным сетям Грузии и региона, что создаст условия для эффективной обработки грузов, бесперебойных перевозок и полноценного использования пропускной способности порта.
Проект стоимостью около 205 миллионов долларов США будет реализован при финансовой поддержке Всемирного банка. Срок завершения работ составляет 30 месяцев с момента подписания контракта. График реализации проекта предусматривает готовность железнодорожной инфраструктуры в 2029 году к началу операционной деятельности глубоководного порта Анаклия.
Совместное развитие глубоководного порта Анаклия и железнодорожной инфраструктуры имеет стратегическое значение для транспортной системы Грузии. Это укрепит позиции страны в Среднем коридоре, увеличит возможности привлечения международных транзитных грузов и будет способствовать превращению Грузии в региональный транспортно-логистический хаб, соединяющий Европу и Азию.
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