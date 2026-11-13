ГЖД объявила международный тендер на строительство новой линии в Анаклия

«Грузинская железная дорога» объявила международный тендер на строительство новой линии, соединяющей глубоководный порт Анаклия с железнодорожной сетью страны.

Проект предусматривает строительство электрифицированной железнодорожной линии протяженностью около 17,7 км, которая начнется от существующей железнодорожной магистрали у села Хамискури и дойдет до порта Анаклия. Также запланировано строительство новой железнодорожной станции в Анаклия и реконструкция инфраструктуры станции Хоби.

Новая железнодорожная инфраструктура обеспечит прямое подключение глубоководного порта Анаклия к железнодорожным сетям Грузии и региона, что создаст условия для эффективной обработки грузов, бесперебойных перевозок и полноценного использования пропускной способности порта.