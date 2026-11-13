Миссия МВФ – Рост внутриполитической напряженности и обострение отношений с ЕС могут негативно повлиять на настроения инвесторов

В этой части отмечается, что усиление внутренней политической напряжённости и обострение отношений с Европейским союзом могут негативно повлиять на настроения инвесторов.

Как пишет bpn.ge, в опубликованном Фондом итоговом заявлении рассмотрены геополитическая неопределённость и сферы её влияния на экономику Грузии.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила встречи в Грузии и оценила недавнее экономическое и финансовое положение страны, а также прогресс в достижении приоритетов реформ.

«Сохраняется высокая неопределённость в отношении экономических перспектив. Возобновление эскалации войны на Ближнем Востоке может привести к росту цен на энергоносители и продовольствие, а также негативно сказаться на туризме.

Усиление внутренней политической напряжённости и обострение отношений с Европейским союзом могут негативно повлиять на настроения инвесторов.

Завершение войны в Украине может укрепить региональную стабильность, доверие и торговые перспективы. Вместе с тем это может привести к изменению направления миграционных и финансовых потоков, которые способствовали экономическому росту в последние годы.

С другой стороны, активизация инвестиций, в том числе в рамках крупных проектов в сфере недвижимости, может дополнительно стимулировать экономическую активность.

Фискальная политика по-прежнему проводится взвешенно. В 2026 году дефицит бюджета составит 1,5% ВВП, а государственный долг сократится до 33% ВВП.

Более низкий, чем предусмотрено бюджетом, дефицит обусловлен высокими показателями доходов и задержками в освоении капитальных расходов, как и в 2025 году, что приводит к задержкам в осуществлении государственных инвестиций.

Проект бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 2,5% ВВП и предполагает увеличение социальных расходов, заработных плат в государственном секторе и капитальных инвестиций», — говорится в заявлении миссии МВФ.

Вместе с тем, как отмечается в заявлении миссии, уровень занятости в Грузии по-прежнему ниже, чем в сопоставимых странах.

По оценке миссии, совершенствование профессионального образования и услуг по трудоустройству расширит возможности доступа к более качественным рабочим местам.

«Недавний устойчивый экономический рост сопровождался значительным улучшением показателей рынка труда, однако уровень занятости по-прежнему ниже, чем в сопоставимых странах, а многие работающие до сих пор не получили преимуществ от перехода к более производительной деятельности.

Сокращение несоответствия между имеющимися навыками и требованиями рынка труда, совершенствование профессионального образования и услуг по трудоустройству расширят возможности доступа к более качественным рабочим местам.

В целом реформы, направленные на повышение производительности, развитие человеческого капитала и стимулирование продуктивных инвестиций в частном секторе, будут способствовать более инклюзивному экономическому росту», — говорится в заявлении миссии.

Кроме того, миссия Международного валютного фонда отмечает, что «несмотря на значительный прогресс, долларизация по-прежнему остаётся существенным источником финансовой уязвимости».

Фонд также оценивает динамику ипотечного кредитования и заявляет, что недавний рост объёмов кредитов, выданных в иностранной валюте, в том числе ипотечных, требует внимания.

«Финансовый сектор находится в стабильном состоянии: уровень капитализации, прибыльности и ликвидности банков остаётся высоким, а объём просроченных кредитов сохраняется на низком уровне.

Несмотря на значительный прогресс, долларизация по-прежнему остаётся существенным источником финансовой уязвимости.

Вместе с тем недавний рост объёмов кредитов, выданных в иностранной валюте, в том числе ипотечных, требует внимания», — говорится в заявлении миссии Международного валютного фонда.

Напомним, миссия Международного валютного фонда находилась в Грузии с 9 по 13 ноября.

Миссия МВФ встретилась с президентом Национального банка Натией Турнава, министром финансов Лашей Хуцишвили, вице-премьером и министром экономики Мариам Квривишвили, а также другими высокопоставленными должностными лицами, представителями частного сектора, гражданского общества и партнёров по развитию.

Консультации по статье IV за 2026 год запланированы на апрель 2027 года.