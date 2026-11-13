«Евроньюс»: Соглашение в сфере чистой энергетики может помочь странам ЕС снизить зависимость от ископаемого топлива

10 ноября четыре страны подписали в турецком городе Анталья соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере чистой энергетики в рамках климатической конференции ООН.

Новый маршрут поставок электроэнергии из Каспийского региона в Восточную Европу может помочь странам Европейского союза снизить зависимость от ископаемого топлива. Об этом сообщает телеканал «Евроньюс», уделяя особое внимание совместному энергетическому проекту Грузии, Азербайджана, Турции и Болгарии.

Документ предусматривает поставку электроэнергии, вырабатываемой за счёт ветровой и солнечной энергии в Каспийском регионе, через территории Грузии и Турции на рынки Болгарии и других европейских стран.

По информации «Евроньюс», соглашение, заключённое в рамках климатических переговоров в Анталье, означает переход от многолетнего концептуального планирования к конкретным инфраструктурным обязательствам.

Для достижения поставленных целей четыре страны создают синхронизированную систему электросетей, которая должна преодолеть традиционные логистические ограничения.

Инфраструктура будет основана на расширении существующих высоковольтных наземных линий электропередачи на территории Южного Кавказа и Турции.

Важной составляющей проекта станет параллельное развитие волоконно-оптической коммуникационной инфраструктуры вдоль транзитного маршрута. Это обеспечит безопасную и бесперебойную передачу электроэнергии, а также современное управление электросетью.

По оценке «Евроньюс», прямое соединение электроэнергетической сети Южного Кавказа с Болгарией создаст новый важный маршрут поставок энергии в единую электроэнергетическую систему Европейского союза.

«Распределение значительной финансовой и технической нагрузки, связанной с модернизацией электросетей, между экономиками четырёх стран создаст более структурированные условия для сотрудничества.

Многосторонняя координация снижает логистические риски для международных инвесторов, частных инвестиционных фондов и банков развития, которым, вероятно, предстоит финансировать последующие этапы строительства», — говорится в статье «Евроньюс».