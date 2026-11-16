Кобахидзе: Средний коридор стал неотъемлемой частью глобальной торговой карты

«Вклад транспорта и логистики в экономический рост чрезвычайно важен. Средний коридор стал неотъемлемой частью глобальной торговой карты, что ещё больше повышает стратегическую роль страны.

По словам главы правительства, транспорт и логистика играют очень важную роль в экономическом росте.

“Во всех направлениях, связанных с транспортной связанностью и транзитом, у нас есть амбициозные планы, и мы последовательно следуем курсу на их реализацию. Можем смело сказать, что через пять лет Грузия качественно укрепит свои позиции в этом отношении”, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции Ассоциации бизнеса «Бизнес-среда в Грузии: диалог между правительством и бизнесом».

У нас есть амбициозные планы в этом направлении. В эту сферу планируется инвестировать около 7 миллиардов долларов для укрепления роли Грузии как транзитной страны.

В части дорожной инфраструктуры мы планируем завершить строительство всех участков автомагистрали к 2031 году. Это амбициозный, но вполне реалистичный план. Министерство инфраструктуры активно работает над его реализацией.

Что касается наших планов в отношении портовой инфраструктуры, то к 2029 году будет завершён первый этап строительства порта Анаклия.

Мы планомерно работаем и над развитием аэропортов. Осуществляется расширение инфраструктуры Кутаисского аэропорта. В Батуми также есть амбициозные планы. Кроме того, мы планируем строительство нового международного аэропорта Тбилиси — аэропорта Вазиани, которое должно завершиться к концу 2031 года.

В железнодорожной сфере у нас также есть амбициозные планы, возможности железной дороги будут качественно усилены.

Во всех направлениях, связанных с транспортной связанностью и транзитом, у нас есть амбициозные планы, и мы последовательно следуем курсу на их реализацию. Можем смело сказать, что через пять лет Грузия качественно укрепит свои позиции в этом отношении. Соответственно, мы продолжим уделять этой теме особое внимание», — заявил премьер-министр.