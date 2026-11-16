Кобахидзе: Средний коридор стал неотъемлемой частью глобальной торговой карты
“Во всех направлениях, связанных с транспортной связанностью и транзитом, у нас есть амбициозные планы, и мы последовательно следуем курсу на их реализацию. Можем смело сказать, что через пять лет Грузия качественно укрепит свои позиции в этом отношении”, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции Ассоциации бизнеса «Бизнес-среда в Грузии: диалог между правительством и бизнесом».
По словам главы правительства, транспорт и логистика играют очень важную роль в экономическом росте.
«Вклад транспорта и логистики в экономический рост чрезвычайно важен. Средний коридор стал неотъемлемой частью глобальной торговой карты, что ещё больше повышает стратегическую роль страны.
У нас есть амбициозные планы в этом направлении. В эту сферу планируется инвестировать около 7 миллиардов долларов для укрепления роли Грузии как транзитной страны.
В части дорожной инфраструктуры мы планируем завершить строительство всех участков автомагистрали к 2031 году. Это амбициозный, но вполне реалистичный план. Министерство инфраструктуры активно работает над его реализацией.
Что касается наших планов в отношении портовой инфраструктуры, то к 2029 году будет завершён первый этап строительства порта Анаклия.
Мы планомерно работаем и над развитием аэропортов. Осуществляется расширение инфраструктуры Кутаисского аэропорта. В Батуми также есть амбициозные планы. Кроме того, мы планируем строительство нового международного аэропорта Тбилиси — аэропорта Вазиани, которое должно завершиться к концу 2031 года.
В железнодорожной сфере у нас также есть амбициозные планы, возможности железной дороги будут качественно усилены.
Во всех направлениях, связанных с транспортной связанностью и транзитом, у нас есть амбициозные планы, и мы последовательно следуем курсу на их реализацию. Можем смело сказать, что через пять лет Грузия качественно укрепит свои позиции в этом отношении. Соответственно, мы продолжим уделять этой теме особое внимание», — заявил премьер-министр.
Ещё в разделе «Экономика» Все →
Американские компании отказались покупать российский дизель
Российский дизель, который должен был поступить на американский рынок в рамках «дизельной сделки» президента США Дональда Трампа с Путиным, так и не…
Служба доходов ввела сборы на реэкспорт автомобилей и табачных изделий из Грузии
Служба доходов (Revenue Service) установила новые платы за обслуживание при оформлении операций реэкспорта легковых автомобилей и реэкспорта и…
Сегодня последний день уплаты налога на имущество физических лиц
Срок подачи ежегодной декларации по налогу на имущество физических лиц в Грузии истёк 2 ноября. Однако оплатить начисленный налог можно по 16 ноября…
После 2020 года бедность преодолели более 0,5 миллиона человек — Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии выразил удовлетворение тем, что экономический рост положительно отражается на повышении уровня жизни населения. Об этом…
НБГ: Миссия МВФ приветствует внедрение коллегиальной модели принятия решений в Национальном банке
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приветствует намерение Национального банка Грузии внедрить коллегиальную модель принятия решений в…
«Евроньюс»: Соглашение в сфере чистой энергетики может помочь странам ЕС снизить зависимость от ископаемого топлива
Новый маршрут поставок электроэнергии из Каспийского региона в Восточную Европу может помочь странам Европейского союза снизить зависимость от…