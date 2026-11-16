Сегодня последний день уплаты налога на имущество физических лиц

Срок подачи ежегодной декларации по налогу на имущество физических лиц в Грузии истёк 2 ноября. Однако оплатить начисленный налог можно по 16 ноября включительно.

Служба доходов Минфина напоминает, что для перечисления средств достаточно указать единый казначейский код 10 100 1000. Он применяется независимо от территории и вида налога. Дополнительные коды в платёжном поручении указывать не требуется.

При этом действуют изменения в Налоговом кодексе: физические лица, совокупный доход семей которых за 2025 год не превысил 100 000 лари, освобождаются от обязанности декларировать и уплачивать налог на налогооблагаемое имущество, за исключением земельных участков.

Таким образом, для соответствующей категории граждан обязанность по уплате налога на имущество (кроме земли) не возникает.