Сегодня последний день уплаты налога на имущество физических лиц
Срок подачи ежегодной декларации по налогу на имущество физических лиц в Грузии истёк 2 ноября. Однако оплатить начисленный налог можно по 16 ноября включительно.
Служба доходов Минфина напоминает, что для перечисления средств достаточно указать единый казначейский код 10 100 1000. Он применяется независимо от территории и вида налога. Дополнительные коды в платёжном поручении указывать не требуется.
При этом действуют изменения в Налоговом кодексе: физические лица, совокупный доход семей которых за 2025 год не превысил 100 000 лари, освобождаются от обязанности декларировать и уплачивать налог на налогооблагаемое имущество, за исключением земельных участков.
Таким образом, для соответствующей категории граждан обязанность по уплате налога на имущество (кроме земли) не возникает.
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