Служба доходов ввела сборы на реэкспорт автомобилей и табачных изделий из Грузии

Служба доходов (Revenue Service) установила новые платы за обслуживание при оформлении операций реэкспорта легковых автомобилей и реэкспорта и транзита табачных изделий из Грузии.

С 16 ноября 2026 года вступило в силу постановление, согласно которому сбор за оформление в режиме реэкспорта одного легкового автомобиля, классифицируемого в товарной позиции 8703 ТН ВЭД (за исключением реэкспорта после процедуры временного ввоза), составит 450 лари. Подобный сбор ранее установлен не был. До настоящего времени оплата за процедуру реэкспорта производилась в Агентстве обслуживания МВД, что стоило около 600 лари, и теперь к этой сумме добавляется еще 450 лари.

Одновременно приказом, опубликованным на веб-сайте Службы доходов, введена плата за оформление в процедуре реэкспорта или транзита табачных изделий. В размере 1 лари за 1 килограмм сбор установлен для сигарилл (товарная субпозиция 2402 10 ТН ВЭД), сигарет (субпозиция 2402 20 ТН ВЭД), а также товаров, классифицируемых в товарных подсубпозициях 2404 11 000 00, 2404 12 000 00 и 2404 19 900 00. В размере 0,3 лари (30 тетри) за 1 килограмм установлена плата за оформление табака для курения через кальян (подсубпозиция 2403 11 000 00 ТН ВЭД) и табачного сырья (позиция 2401 и субпозиция 2403 19 ТН ВЭД).

По данным Национальной службы статистики («Сакстат»), за 9 месяцев 2026 года реэкспорт указанных категорий табачных изделий из Грузии составил 54,5 миллиона долларов. В то же время реэкспорт легковых автомобилей демонстрирует нисходящую динамику: за 9 месяцев 2026 года за рубеж был вывезен 63 141 автомобиль общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов, что на 475 миллионов долларов (или на 24%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение автоэкспорта связано с сокращением поставок на крупнейшие рынки сбыта — в Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан.