Суммарно из стран ЕС в октябре в Грузию перевели $141,32 млн (48,9% от всех трансфертов, снижение на 1,3% в годовом выражении).

Главной причиной сокращения общего объема трансфертов остается обвал поступлений из России, который продолжался три месяца после блокировки системы «Золотая корона». При этом страны Евросоюза и США уверенно удерживают первенство, обеспечивая более 71,5% всех валютных поступлений в страну ($206,4 млн).

В октябре 2026 года объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию составил $288,56 млн (750,1 млн лари). По данным Национального банка Грузии (НБГ), это на 9,5% ($30,1 млн) меньше, чем в октябре прошлого года — такое падение стало самым заметным с начала 2026 года.

В разрезе отдельных стран пятерка главных доноров выглядит так:

США — $65,1 млн (доля 22,56%, рост на 9,83% за год);

Италия — $52,4 млн (18,16%, снижение на 1,45%);

Германия — $30,47 млн (10,56%, рост на 2,94%);

Греция — $26,93 млн (9,33%, рост на 4,33%);

Израиль — $25,82 млн (8,95%, рост на 7,31%).

В первую десятку также вошли Турция ($11,43 млн, +6,7%), Россия ($11,22 млн, -72,8%), Испания ($7,71 млн, -2,6%), Великобритания ($6,07 млн, +15,3%) и Франция ($5,82 млн, -6,1%).

Самый резкий процентный рост в октябре показали страны Ближнего Востока — Ливан (+44,2%, до $1,42 млн), Саудовская Аравия (+36,5%, до $1,99 млн) и ОАЭ (+23,1%, до $2,44 млн). Заметнее всего, помимо России, упали переводы из Казахстана (-48%, до $3,39 млн), Кыргызстана (-46,7%, до $4,11 млн) и Польши (-37,4%, до $2,05 млн).

Из самой Грузии за границу в октябре отправили $37,3 млн (97 млн лари), что на 8,7% меньше прошлогоднего показателя.

Россия, еще недавно стабильно входившая в тройку лидеров, в октябре показала долю всего в 3,8%. Хотя по сравнению с сентябрем ($7,86 млн) и августом ($5,07 млн) переводы из РФ немного подросли, в годовом выражении падение составило 72,84%. Схожий спад из Центральной Азии (Казахстана и Кыргызстана) также связан с перебоями в работе привычных платежных систем.

Резкий обвал начался в конце июля 2026 года, когда российская система «Золотая корона» остановила работу в стране на фоне санкций ЕС в отношении ее оператора. Ранее через «Корону» проходило почти 17% всех переводов в Грузию.

Однако уже в ноябре статистика может начать выравниваться. На прошлой неделе «Золотая корона» возобновила переводы из РФ в Грузию через новых технических операторов. Правда, пока сервис работает в ограниченном режиме — получить отправленные средства в Грузии можно только через TBC Bank (наличными в отделениях или зачислением на счет).

Денежные переводы из-за рубежа остаются одним из ключевых источников притока валюты в экономику Грузии. По данным Всемирного банка за 2025 год, на них приходилось 11,2% ВВП страны.