Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Грузии на 2026 год до 7,3%
Еврокомиссия опубликовала осенний экономический прогноз на 2026 год (Autumn 2026 Economic Forecast), согласно которому ожидания относительно экономического роста Грузии улучшились.
Согласно обновлённому документу, прогноз экономического роста страны на 2026 год повышен до 7,3%, что на 1,8 процентного пункта выше показателя, представленного в весеннем прогнозе.
По оценке Еврокомиссии, в 2026 году экономический рост превысит 7%, а в последующие два года, в 2027–2028 годах, будет находиться в пределах 5,5–6%.
По информации Еврокомиссии, основным двигателем экономического роста остаётся частное потребление. В разрезе секторов главными драйверами выступили информационные технологии, торговля, транспорт, финансовые услуги и обрабатывающая промышленность.
В первой половине 2026 года экономика Грузии выросла на 7,8% (после роста на 7,5% в 2025 году). Этому способствовали высокие темпы розничного кредитования, увеличение денежных переводов, рост заработных плат и расширение частных инвестиций.
По оценке Еврокомиссии, в ближайшие годы ожидается сохранение инвестиционной активности. Этому, наряду с устойчивостью частного сектора, будет способствовать возобновление отложенных государственных инвестиционных проектов.
В первой половине 2026 года значительно вырос экспорт товаров, особенно за счёт нефтепродуктов. На фоне сравнительно медленного роста импорта чистый экспорт внёс положительный вклад в экономический рост. В течение прогнозируемого периода дефицит текущего счёта платёжного баланса будет сохраняться на уровне ниже 3% ВВП.
Ожидается, что среднегодовая инфляция в 2026 году составит около 5,4%, а согласно прогнозу Еврокомиссии, во второй половине 2027 года инфляция вернётся к целевому показателю в 3%.
Согласно докладу, к концу 2026 года государственный долг Грузии сократится примерно до 33% ВВП. Бюджетный дефицит в 2026 году составит около 1,3% ВВП, а в 2027–2028 годах будет удерживаться ниже 2%.
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