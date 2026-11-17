По оценке Еврокомиссии, в 2026 году экономический рост превысит 7%, а в последующие два года, в 2027–2028 годах, будет находиться в пределах 5,5–6%.

Согласно обновлённому документу, прогноз экономического роста страны на 2026 год повышен до 7,3%, что на 1,8 процентного пункта выше показателя, представленного в весеннем прогнозе.

По информации Еврокомиссии, основным двигателем экономического роста остаётся частное потребление. В разрезе секторов главными драйверами выступили информационные технологии, торговля, транспорт, финансовые услуги и обрабатывающая промышленность.

В первой половине 2026 года экономика Грузии выросла на 7,8% (после роста на 7,5% в 2025 году). Этому способствовали высокие темпы розничного кредитования, увеличение денежных переводов, рост заработных плат и расширение частных инвестиций.

По оценке Еврокомиссии, в ближайшие годы ожидается сохранение инвестиционной активности. Этому, наряду с устойчивостью частного сектора, будет способствовать возобновление отложенных государственных инвестиционных проектов.

В первой половине 2026 года значительно вырос экспорт товаров, особенно за счёт нефтепродуктов. На фоне сравнительно медленного роста импорта чистый экспорт внёс положительный вклад в экономический рост. В течение прогнозируемого периода дефицит текущего счёта платёжного баланса будет сохраняться на уровне ниже 3% ВВП.

Ожидается, что среднегодовая инфляция в 2026 году составит около 5,4%, а согласно прогнозу Еврокомиссии, во второй половине 2027 года инфляция вернётся к целевому показателю в 3%.

Согласно докладу, к концу 2026 года государственный долг Грузии сократится примерно до 33% ВВП. Бюджетный дефицит в 2026 году составит около 1,3% ВВП, а в 2027–2028 годах будет удерживаться ниже 2%.