В январе-октябре внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 9,6%
По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в январе-октябре 2026 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без учёта незадекларированной торговли) составил 23 076,1 млн долларов США, что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
По информации Грузстата, экспорт составил 6 874,8 млн долларов США, увеличившись на 17,9%, а импорт — 16 201,3 млн долларов США, рост составил 6,4%.
Отрицательное сальдо внешней торговли Грузии в январе-октябре 2026 года составило 9 326,5 млн долларов США, что соответствует 40,4% внешнеторгового оборота.
Согласно отчёту ведомства, на десять крупнейших торговых партнёров в январе-октябре 2026 года пришлось 64,2% общего внешнеторгового оборота Грузии. Крупнейшими торговыми партнёрами страны стали Турция с показателем 2 861,8 млн долларов США, Китай — 2 646,6 млн долларов США и Россия — 2 403,0 млн долларов США.
Кроме того, по данным Грузстата, среди товарных групп в экспортной десятке первое место заняли легковые автомобили — 1 721,1 млн долларов США, что составляет 25,0% всего экспорта. На втором месте находятся нефть и нефтепродукты с показателем 892,8 млн долларов США, на третьем — руды и концентраты драгоценных металлов с показателем 527,4 млн долларов США.
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