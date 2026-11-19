По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в январе-октябре 2026 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без учёта незадекларированной торговли) составил 23 076,1 млн долларов США, что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По информации Грузстата, экспорт составил 6 874,8 млн долларов США, увеличившись на 17,9%, а импорт — 16 201,3 млн долларов США, рост составил 6,4%.

Отрицательное сальдо внешней торговли Грузии в январе-октябре 2026 года составило 9 326,5 млн долларов США, что соответствует 40,4% внешнеторгового оборота.