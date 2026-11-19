Грузия и Азербайджан обсудили порт Анаклия и строительство нового международного аэропорта в Вазиани
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
По информации Министерства экономики, в ходе встречи с азербайджанской стороной Квривишвили обсудила вопросы, связанные с портом Анаклия и планируемым строительством международного аэропорта в Вазиани.
Министры двух стран обсудили перспективы углубления стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном, торгово-экономические отношения, а также текущие и планируемые совместные региональные проекты.
В ходе встречи была подчеркнута важность сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в различных секторах и реализации совместных проектов. Было отмечено, что успешное партнерство между двумя странами вносит значительный вклад в развитие экономических, энергетических и транспортных проектов регионального и международного значения.
Также была отмечена положительная динамика роста товарооборота, который, по данным за девять месяцев 2026 года, увеличился на 14% и превысил 1,1 миллиарда долларов.
Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в транспортной и логистической сферах, повышению конкурентоспособности «Среднего коридора» и развитию инфраструктурных проектов регионального значения.
Грузинская сторона особо отметила текущие и планируемые масштабные инфраструктурные проекты, включая глубоководный порт Анаклия, новый международный аэропорт в Вазиани и модернизацию железной дороги, говорится в сообщении Министерства экономики.
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