В Батуми начинаются общественные обсуждения бюджета на 2027 год
Мэрия Батуми проведёт серию встреч с жителями административных районов города, чтобы обсудить приоритеты финансирования и предложения к бюджету на 2027 год.
Обсуждения пройдут с 19 по 25 ноября и охватят все административные районы Батуми. Жители смогут обозначить проблемы своих кварталов, предложить необходимые инфраструктурные проекты и высказать замечания по планам муниципалитета.
Первые встречи состоятся 19 ноября:
• 12:00 – административные районы Зелёный Мыс и Тамари. Адрес: улица Иване Гришашвили, № 5.
• 16:00 – административные районы Бони-Городок и Багратиони-1. Адрес: улица Маяковского, № 1.
Общественные обсуждения дают жителям возможность напрямую участвовать в определении городских приоритетов: от ремонта дорог и благоустройства дворов до развития транспорта, образования и коммунальной инфраструктуры.
Предложения, озвученные на встречах, могут быть учтены при дальнейшей подготовке бюджета. Это возможность обратить внимание муниципалитета на проблемы конкретных районов и повлиять на распределение средств в следующем году.
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