Мэрия Батуми проведёт серию встреч с жителями административных районов города, чтобы обсудить приоритеты финансирования и предложения к бюджету на 2027 год.

Обсуждения пройдут с 19 по 25 ноября и охватят все административные районы Батуми. Жители смогут обозначить проблемы своих кварталов, предложить необходимые инфраструктурные проекты и высказать замечания по планам муниципалитета.

Первые встречи состоятся 19 ноября: