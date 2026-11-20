В сентябре 2026 года количество людей, получавших ежемесячную заработную плату, составило 1 016 142 человека, что на 5,2% больше по сравнению с августом 2026 года и на 3,1% больше по сравнению с сентябрем 2025 года — об этом говорится в обзоре рынка исследовательского центра PMC.

Согласно исследованию, в сентябре 2026 года доля людей, получавших ежемесячную зарплату от 0 до 600 лари, составляла 11,2%, что на 1,3 процентного пункта меньше по сравнению с августом 2026 года и также на 1,3 процентного пункта меньше по сравнению с сентябрем 2025 года.

«В сентябре 2026 года доля людей, получавших ежемесячную зарплату в размере 2400 лари или более, составляла 37,7%, что на 0,6 процентного пункта больше по сравнению с августом 2026 года и на 4,1 процентного пункта больше по сравнению с сентябрем 2025 года.