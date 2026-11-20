В сентябре зарплату свыше 9 600 лари получали 32 516 человек
В сентябре 2026 года количество людей, получавших ежемесячную заработную плату, составило 1 016 142 человека, что на 5,2% больше по сравнению с августом 2026 года и на 3,1% больше по сравнению с сентябрем 2025 года — об этом говорится в обзоре рынка исследовательского центра PMC.
Согласно исследованию, в сентябре 2026 года доля людей, получавших ежемесячную зарплату от 0 до 600 лари, составляла 11,2%, что на 1,3 процентного пункта меньше по сравнению с августом 2026 года и также на 1,3 процентного пункта меньше по сравнению с сентябрем 2025 года.
«В сентябре 2026 года доля людей, получавших ежемесячную зарплату в размере 2400 лари или более, составляла 37,7%, что на 0,6 процентного пункта больше по сравнению с августом 2026 года и на 4,1 процентного пункта больше по сравнению с сентябрем 2025 года.
В сентябре 2026 года доля людей, получавших ежемесячную зарплату в размере 9 600 лари или более, составляла 3,2%, что на 0,2 процентного пункта меньше по сравнению с августом 2026 года и на 0,2 процентного пункта больше по сравнению с сентябрем 2025 года», — говорится в публикации.
Говоря более детально, согласно исследованию, в сентябре текущего года зарплату до 599 лари имели 114 тысяч человек, а количество тех людей, чья зарплата варьировалась в пределах 600–1199 лари, составляло 172 тысячи.
Кроме того, в стране зарплата 347 тысяч человек находилась в пределах от 1200 до 2399 лари, а ежемесячная оплата труда 383 тысяч человек превышала 2400 лари.
Что касается ежемесячной зарплаты в размере 9 600 лари или более, по данным PMCG, в сентябре ее получили 32 516 человек.
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