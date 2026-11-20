За 10 месяцев автовладельцы выплатили штрафов на сумму 208 миллионов лари
В январе-октябре 2026 года государство получило 208 миллионов лари дохода от штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения. Об этом стало известно из отчёта, опубликованного Казначейством Министерства финансов.
Доход, поступивший в бюджет от штрафов за нарушение правил дорожного движения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 9 млн лари, или на 4%.
Согласно документу, из штрафов 83,3 миллиона лари поступило в бюджет центрального правительства, а 124,9 миллиона — в бюджеты органов местного самоуправления.
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