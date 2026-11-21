Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили по приглашению секретаря энергетики США Криса Райта и министра энергетики Польши Милоша Мотики приняла участие в седьмой по счету министерской встрече “Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству” (P-TEC), состоявшейся 19 ноября в столице Польши, Варшаве. Информацию распространило Минэкономики и устойчивого развития Грузии.

В рамках министериала Мариам Квривишвили вместе с лидерами правительств других стран приняла участие во встрече высокого уровня и выступила перед участниками.

Вице-премьер акцентировала внимание на энергетических приоритетах Грузии, энергетической безопасности страны и важности углубления международного сотрудничества в направлении диверсификации энергетических ресурсов.