Мариам Квривишвили приняла участие в седьмой министерской встрече “Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству” (P-TEC)
Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили по приглашению секретаря энергетики США Криса Райта и министра энергетики Польши Милоша Мотики приняла участие в седьмой по счету министерской встрече “Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству” (P-TEC), состоявшейся 19 ноября в столице Польши, Варшаве. Информацию распространило Минэкономики и устойчивого развития Грузии.
В рамках министериала Мариам Квривишвили вместе с лидерами правительств других стран приняла участие во встрече высокого уровня и выступила перед участниками.
Вице-премьер акцентировала внимание на энергетических приоритетах Грузии, энергетической безопасности страны и важности углубления международного сотрудничества в направлении диверсификации энергетических ресурсов.
«Грузия стратегически расположена на перекрестке путей, соединяющих Европу, Азию и Ближний Восток, где пересекаются торговля, энергетика и геополитика. На протяжении веков этот регион выполнял функцию моста между народами, а сегодня его стратегическое значение еще больше усиливается благодаря растущей роли в обеспечении энергетической безопасности, диверсификации маршрутов поставок и укреплении региональных связей», — отметила вице-премьер.
По словам Квривишвили, Грузия играет ведущую роль в укреплении энергетической безопасности Европы, являясь надежным транзитным коридором, соединяющим Южный Кавказ и Центральную Азию с европейскими и международными рынками.
«Стратегические инфраструктурные проекты, такие как Южно-Кавказский газопровод (SCP) и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), подтверждают важнейший вклад Грузии в диверсификацию энергоснабжения, снижение зависимости и повышение энергетической устойчивости Европы. Через Южно-Кавказский газопровод Грузия содействует транспортировке азербайджанского природного газа на турецкий и европейский рынки в рамках Южного газового коридора, а через трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса Грузия также представляет собой ключевой транзитный маршрут для каспийской нефти, который связывает Каспийский регион с международными рынками», — отметила Мариам Квривишвили.
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