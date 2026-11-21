В третьем квартале 2026 года пассажиропоток в аэропортах Грузии достиг 3 млн человек. Это на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Национальной службы статистики, около 1,5 млн пассажирских операций пришлось на вылеты и ещё 1,5 млн на прилёты. Важно учитывать, что статистика суммирует прибывших и отправившихся пассажиров, а не число уникальных путешественников.

Основную часть перевозок обеспечили регулярные рейсы: на них пришлось 94% общего пассажиропотока.