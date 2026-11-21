Аэропорты Грузии обслужили 3 млн пассажиров за квартал
В третьем квартале 2026 года пассажиропоток в аэропортах Грузии достиг 3 млн человек. Это на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным Национальной службы статистики, около 1,5 млн пассажирских операций пришлось на вылеты и ещё 1,5 млн на прилёты. Важно учитывать, что статистика суммирует прибывших и отправившихся пассажиров, а не число уникальных путешественников.
Основную часть перевозок обеспечили регулярные рейсы: на них пришлось 94% общего пассажиропотока.
За июль–сентябрь грузинские аэропорты обслужили 11,6 тыс. пассажирских рейсов, что на 7,6% больше, чем годом ранее.
Грузовые перевозки также сохранили значительный объём: за квартал обработано 12,3 тыс. тонн грузов и почты. При этом количество грузовых рейсов сократилось на 9,2%, до 800.
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