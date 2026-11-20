В документации было чётко указано, что ноутбуки должны поставляться с FreeDOS. Но компания-победитель предложила устройства с Windows 11 Home.

Победителем тендера признали компанию Tech Wise, однако выяснилось, что предложенные ею ноутбуки не соответствовали одному из технических требований закупки.

Министерство образования и спорта Аджарии оказалось в центре спора из-за государственной закупки компьютерной техники и аксессуаров на сумму 311 840 лари.

Казалось бы, Windows функциональнее. Но дело в том, что условия государственного тендера должны соблюдаться всеми участниками, независимо от того, насколько хорошей кажется предложенная альтернатива.

Компания Flipster, также участвовавшая в тендере, оспорила решение комиссии от 28 октября. По её мнению, предложение Tech Wise следовало отклонить как не соответствующее установленным требованиям.

9 ноября жалобу рассмотрел Совет по разрешению споров в сфере государственных закупок и удовлетворил её.

Теперь решение тендерной комиссии оказалось под вопросом, а техническая документация победителя должна быть пересмотрена в соответствии с решением по жалобе.

Получается, что при закупке техники на сотни тысяч лари комиссия признала победителем участника, предложившего оборудование с другой операционной системой, чем требовалось в документации. И только после жалобы конкурента ситуация получила официальное рассмотрение.