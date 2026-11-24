«Инициатива Национального агентства гастрономии заключается в признании разнообразных традиций изготовления сыра в Грузии нематериальным культурным наследием. В этом процессе крайне важны совместные усилия как профильных государственных ведомств, так и научного сообщества, а также непосредственно традиционных производителей сыра, ассоциаций и местных общин. Подготовка национальной номинации — достаточно сложный и комплексный процесс. Должное внимание необходимо уделить как истории, так и нынешнему состоянию отрасли», — заявил председатель Национального агентства гастрономии Леван Карумидзе.

По информации агентства, на первой рабочей встрече стороны рассмотрели инициативу о признании разнообразных традиций изготовления грузинского сыра нематериальным культурным наследием, а также обсудили изучение уникальных знаний, сохранившихся в регионах, их документирование, создание механизмов защиты аутентичности и перспективу включения грузинского сыра в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Национальное агентство гастрономии начало цикл отраслевых встреч. По сообщению ведомства, первая встреча была посвящена вопросам традиционного производства грузинского сыра, и в ней приняли участие исследователи гастрономии, производители сыра, фермеры, ученые, представители отраслевых ассоциаций и Национального агентства по охране культурного наследия.

По словам же председателя Гильдии производителей сыра Грузии Аны Микадзе-Чикваидзе, объединение специалистов различных сфер, предпринимателей и государственных ведомств на одной площадке будет способствовать совместному решению существующих в отрасли проблем.

«Сегодняшняя встреча еще больше укрепила мою уверенность в том, что создание Национального агентства гастрономии было важным и своевременным решением, позволяющим за счет объединения государства, предпринимателей, исследователей, ученых, этнографов и археологов в едином пространстве сообща решать актуальные вопросы в сфере сыроделия. В Грузии нам еще предстоит открыть, изучить и зарегистрировать множество сортов сыра и молочных продуктов», — отметила Ана Микадзе-Чикваидзе.

По данным Национального агентства гастрономии, в целях выявления вызовов отрасли и содействия ее развитию встречи со специалистами различных направлений и представителями бизнес-сектора продолжатся и в дальнейшем.

К сведению: руководителем юридического лица публичного права, созданного в системе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, 3 августа был назначен Леван Карумидзе.

Ранее, 18 июня, премьер-министр Ираклий Кобахидзе издал постановление о создании нового ЮЛПП в подчинении Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а положение об агентстве министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства утвердил 15 июля.

Согласно положению, у председателя агентства будет три заместителя. В структуре ведомства сформируют до 10 департаментов и служб, в том числе департаменты гастрономического наследия, развития, популяризации и управления проектами, а также службы международных связей, юридическую, человеческих ресурсов и аналитики.

В круг полномочий агентства входят исследование, документирование и оцифровка национального гастрономического наследия, популяризация традиционных продуктов и эндемичных культур, поддержка наименований мест происхождения и географических указаний, развитие региональных гастрономических маршрутов, содействие профессиональному образованию и популяризация грузинской гастрономии на международном уровне.

Агентство будет финансироваться из государственного бюджета, за счет платы за оказанные им услуги и из других источников доходов, разрешенных законодательством.