Национальное агентство гастрономии провело первую отраслевую встречу по вопросам производства грузинского сыра
Национальное агентство гастрономии начало цикл отраслевых встреч. По сообщению ведомства, первая встреча была посвящена вопросам традиционного производства грузинского сыра, и в ней приняли участие исследователи гастрономии, производители сыра, фермеры, ученые, представители отраслевых ассоциаций и Национального агентства по охране культурного наследия.
По информации агентства, на первой рабочей встрече стороны рассмотрели инициативу о признании разнообразных традиций изготовления грузинского сыра нематериальным культурным наследием, а также обсудили изучение уникальных знаний, сохранившихся в регионах, их документирование, создание механизмов защиты аутентичности и перспективу включения грузинского сыра в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
«Инициатива Национального агентства гастрономии заключается в признании разнообразных традиций изготовления сыра в Грузии нематериальным культурным наследием. В этом процессе крайне важны совместные усилия как профильных государственных ведомств, так и научного сообщества, а также непосредственно традиционных производителей сыра, ассоциаций и местных общин. Подготовка национальной номинации — достаточно сложный и комплексный процесс. Должное внимание необходимо уделить как истории, так и нынешнему состоянию отрасли», — заявил председатель Национального агентства гастрономии Леван Карумидзе.
По словам же председателя Гильдии производителей сыра Грузии Аны Микадзе-Чикваидзе, объединение специалистов различных сфер, предпринимателей и государственных ведомств на одной площадке будет способствовать совместному решению существующих в отрасли проблем.
«Сегодняшняя встреча еще больше укрепила мою уверенность в том, что создание Национального агентства гастрономии было важным и своевременным решением, позволяющим за счет объединения государства, предпринимателей, исследователей, ученых, этнографов и археологов в едином пространстве сообща решать актуальные вопросы в сфере сыроделия. В Грузии нам еще предстоит открыть, изучить и зарегистрировать множество сортов сыра и молочных продуктов», — отметила Ана Микадзе-Чикваидзе.
По данным Национального агентства гастрономии, в целях выявления вызовов отрасли и содействия ее развитию встречи со специалистами различных направлений и представителями бизнес-сектора продолжатся и в дальнейшем.
К сведению: руководителем юридического лица публичного права, созданного в системе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, 3 августа был назначен Леван Карумидзе.
Ранее, 18 июня, премьер-министр Ираклий Кобахидзе издал постановление о создании нового ЮЛПП в подчинении Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а положение об агентстве министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства утвердил 15 июля.
Согласно положению, у председателя агентства будет три заместителя. В структуре ведомства сформируют до 10 департаментов и служб, в том числе департаменты гастрономического наследия, развития, популяризации и управления проектами, а также службы международных связей, юридическую, человеческих ресурсов и аналитики.
В круг полномочий агентства входят исследование, документирование и оцифровка национального гастрономического наследия, популяризация традиционных продуктов и эндемичных культур, поддержка наименований мест происхождения и географических указаний, развитие региональных гастрономических маршрутов, содействие профессиональному образованию и популяризация грузинской гастрономии на международном уровне.
Агентство будет финансироваться из государственного бюджета, за счет платы за оказанные им услуги и из других источников доходов, разрешенных законодательством.
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