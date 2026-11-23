Министр экономики приняла участие в 13-й министерской встрече «Зелёного энергетического коридора» в Румынии
Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили приняла участие в 13-й министерской встрече «Зелёного энергетического коридора», состоявшейся в Румынии. В рамках встречи была представлена презентация результатов технико-экономического обоснования проекта и текущих работ.
Также обсуждалось значение присвоения инициативе «Зелёный энергетический коридор» статуса проекта взаимного интереса Европейского союза (PMI).
В своём выступлении Мариам Квривишвили подчеркнула стратегическое значение проекта подводного электрического кабеля по дну Чёрного моря, инициированного Грузией. Было отмечено, что проект сыграет важную роль в укреплении энергетической безопасности региона, обеспечит физическое соединение Грузии с энергетическим рынком Европы и создаст дополнительные возможности для экспорта грузинской электроэнергии. Кроме того, проект будет способствовать диверсификации рынков и укреплению потенциала Грузии как регионального энергетического хаба.
«На сегодняшний день установленная мощность электроэнергетики Грузии составляет около 5000 МВт. Мы преобразовали десятилетний план развития энергетического сектора, который предусматривает увеличение установленной мощности в 2,5 раза к 2036 году, а это означает, что местная генерация достигнет примерно 11,5 тысячи МВт.
Это означает, что моя страна должна обеспечить полную самообеспеченность в производстве электроэнергии, чтобы полностью удовлетворять потребности внутреннего потребления страны.
В этом направлении у моей страны будет больше возможностей внести свой вклад и в энергетическую безопасность Европы посредством подводного кабеля по дну Чёрного моря, который создаёт возможности для экспорта.
Вместе с тем, наряду с совместным важнейшим проектом «Зелёный энергетический коридор», мы выбираем курс на приверженность этому направлению и инвестируем в ключевую инфраструктуру. Мы по-прежнему привержены этому курсу и будем обеспечивать поддержку инвестиционных потоков в энергетический сектор нашей страны», — заявила Мариам Квривишвили.
Выступая на министерской встрече, вице-премьер Грузии подробно ознакомила представителей стран-партнёров с информацией об увеличении производства электроэнергии в стране, укреплении энергетической независимости, а также проводимых реформах и крупных проектах, направленных на развитие сектора.
Вместе с министром экономики и устойчивого развития Грузии в министерской встрече приняли участие министры энергетики стран — участниц проекта «Зелёный энергетический коридор». Они обсудили текущий статус проекта, достигнутый прогресс и дальнейшие планы.
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