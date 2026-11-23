Квривишвили: Грузия получит больше возможности внести вклад и в энергобезопасность Европы посредством подводного кабеля по дну Чёрного моря
«На сегодняшний день установленная мощность электроэнергетики Грузии составляет около 5000 МВт. Мы преобразовали десятилетний план развития энергетического сектора, который предусматривает увеличение установленной мощности в 2,5 раза к 2036 году, а это означает, что местная генерация достигнет примерно 11,5 тысячи МВт», — об этом заявила вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, выступая на 13-й министерской встрече «Зелёного энергетического коридора» в Бухаресте.
Говоря о динамике развития энергетического сектора Грузии, Мариам Квривишвили отметила, что в соответствии с десятилетним планом к 2036 году местная генерация электроэнергии в Грузии достигнет примерно 11,5 тысячи МВт.
«Это означает, что Грузия должна обеспечить полную самообеспеченность в производстве электроэнергии, чтобы полностью удовлетворять потребности внутреннего потребления страны. В этом направлении у моей страны будет больше возможностей внести свой вклад и в энергетическую безопасность Европы посредством подводного кабеля по дну Чёрного моря, который создаёт возможности для экспорта», — отметила вице-премьер.
В своём выступлении министр экономики подчеркнула важность инвестиций в основную энергетическую инфраструктуру наряду с реализацией проекта «Зелёный энергетический коридор».
«Мы выбираем курс на приверженность этому направлению и инвестируем в ключевую инфраструктуру. Мы по-прежнему привержены этому курсу и будем обеспечивать поддержку инвестиционных потоков в энергетический сектор нашей страны.
Учитывая эту динамику, нас очень радует, что как в текущем году, так и в последующие годы наша внутренняя энергетическая система получит значительное увеличение установленной мощности», — заявила Мариам Квривишвили.
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