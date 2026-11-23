«На сегодняшний день установленная мощность электроэнергетики Грузии составляет около 5000 МВт. Мы преобразовали десятилетний план развития энергетического сектора, который предусматривает увеличение установленной мощности в 2,5 раза к 2036 году, а это означает, что местная генерация достигнет примерно 11,5 тысячи МВт», — об этом заявила вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, выступая на 13-й министерской встрече «Зелёного энергетического коридора» в Бухаресте.

Говоря о динамике развития энергетического сектора Грузии, Мариам Квривишвили отметила, что в соответствии с десятилетним планом к 2036 году местная генерация электроэнергии в Грузии достигнет примерно 11,5 тысячи МВт.

«Это означает, что Грузия должна обеспечить полную самообеспеченность в производстве электроэнергии, чтобы полностью удовлетворять потребности внутреннего потребления страны. В этом направлении у моей страны будет больше возможностей внести свой вклад и в энергетическую безопасность Европы посредством подводного кабеля по дну Чёрного моря, который создаёт возможности для экспорта», — отметила вице-премьер.