Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили примет участие в четвертой энергетической министерской встрече «Пояса и пути», которая проходит в Китайской Народной Республике, в городе Циндао.

Информацию распространяет министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Тема министерской встречи в этом году — «Обмен инновационными достижениями, содействие энергетической трансформации и совместное построение безопасного будущего».