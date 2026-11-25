Глава Минэкономики примет участие в четвертой энергетической министерской встрече «Пояса и пути» в Китае
Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили примет участие в четвертой энергетической министерской встрече «Пояса и пути», которая проходит в Китайской Народной Республике, в городе Циндао.
Информацию распространяет министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Тема министерской встречи в этом году — «Обмен инновационными достижениями, содействие энергетической трансформации и совместное построение безопасного будущего».
По сообщению министерства, вице-премьер Грузии примет участие в церемонии открытия министерской встречи и выступит с речью перед собравшимися.
«Цель мероприятия — углубление международного партнерства в сфере энергетики, обмен передовыми технологиями и лучшими практиками, ускорение процесса перехода на зеленую энергию и укрепление глобальной энергетической безопасности.
Энергетическая министерская встреча «Пояса и пути» представляет собой важную международную платформу, которая способствует углублению энергетического сотрудничества между странами, а также развитию совместных проектов и новых возможностей для партнерства.
В рамках визита в Китай вице-премьер проведет встречу с руководителем Национальной энергетической администрации Китая Ван Хунчжи, который отвечает за разработку и реализацию энергетической политики страны», — говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
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