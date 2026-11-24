«Тендер на строительство железной дороги уже объявлен, что позволит к 2029 году присоединить порт Анаклия к центральной железнодорожной сети и интегрировать его в единую национальную сеть», — заявила заместитель министра.

“Важно, что проект глубоководного порта Анаклия реализуется по плану-графику; дноуглубительные работы завершены, ведется строительство волнореза, предпринимаются шаги для того, чтобы к 2029 году порт был введен в полноценную эксплуатацию”, — заявляет заместитель министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани.

Заместитель министра экономики и устойчивого развития подчеркнула стратегическое расположение Грузии и показатели роста грузооборота, отметив, что 2026 год является в этом плане выдающимся.

«Грузия исторически являлась и остается связующим узлом между Европой и Азией, и, соответственно, для нас крайне важно развитие транспортно-логистического сектора. Не менее важны и показатели, которые мы имеем по коридору в целом. В этом отношении следует отметить, что 2026 год является особенным и рекордным — по данным за 10 месяцев, у нас наблюдается рост по всем видам транспорта и, соответственно, по всем категориям грузов», — заявила Тамар Иоселиани.

По ее словам, важным обстоятельством является и то, что Всемирный банк недавно опубликовал исследование, согласно которому к 2040 году грузооборот в Среднем коридоре увеличится в четыре раза, и, соответственно, в этом направлении уже запущены важнейшие проекты.

«Я бы выделила важнейший для нас стратегический проект — строительство глубоководного порта Анаклия и ход его реализации, который связывает весь Средний коридор с Черным морем, и, соответственно, в этом направлении Грузия со своей стороны предпринимает надлежащие шаги», — говорит Тамар Иоселиани.