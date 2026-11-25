Результаты программы занятости на общественных работах имели минимальный эффект с точки зрения перехода на открытый рынок труда — об этом на заседании постоянно действующей аудиторской группы по рассмотрению отчетов Государственной службы аудита при финансово-бюджетном комитете парламента заявил начальник департамента аудита эффективности Государственной службы аудита Георгий Капанадзе.

«Еще одно заключение касается результатов программы занятости на общественных работах. Я не буду долго на этом останавливаться, поскольку, как известно, эта программа уже упразднена. Однако, по нашей оценке, в ней было задействовано около 127 тысяч бенефициаров, что составляло 43 тысячи уникальных лиц. В действительности на рынок труда переходила лишь очень малая их часть; это не была программа, которая готовила бы граждан к конкурентному рынку труда. Впрочем, как мы отметили, она уже упразднена, и, вероятно, долго задерживаться на этом вопросе больше не стоит», — заявил Георгий Капанадзе.

Напомним, государственная программа, известная под названием программы общественной занятости, была запущена с 2022 года по инициативе тогдашнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Тогда правительство заявляло, что эта четырехлетняя программа должна подготовить социально незащищенных граждан к рынку труда, однако в текущем году Ираклий Кобахидзе назвал программу бесполезной, а трудоустройство — фиктивным. Тем временем на признанную правительством бесполезной программу из бюджета было потрачено более 300 миллионов лари. С 2026 года программа занятости социально незащищенных семей упразднена, однако в базе по-прежнему остаются лица, у которых еще не истек четырехлетний период участия.