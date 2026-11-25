Национальный банк оштрафовал 8 пунктов обмена валюты более чем на 395 тысяч лари
Национальный банк Грузии оштрафовал 8 пунктов обмена валюты в общей сложности на 395 100 лари.
Согласно решениям, опубликованным 24 ноября, наибольшее число нарушений связано с нерегистрацией в электронной системе информации о клиенте и проводимых операциях.
Оштрафованные компании и размеры штрафов выглядят следующим образом:
-
И.П. «Геворк Чаманян» оштрафован в общей сложности на 76 000 лари. За 10 фактов нерегистрации информации о клиенте и операциях (сделках) посредством специальной программной (электронной) системы — на 70 000 лари. За 3 факта непредставления отчетности Службе финансового мониторинга — на 6 000 лари.
-
Индивидуальный предприниматель «Григорий Стефанян» оштрафован в общей сложности на 95 100 лари. За 13 фактов нерегистрации информации посредством специальной программной (электронной) системы он оштрафован на 91 000 лари. За один факт непредставления отчетности Службе финансового мониторинга наложен штраф в 2 000 лари. За 7 фактов представления отчетности Службе финансового мониторинга с нарушением установленного срока — с опозданием на 5 и более рабочих дней — оштрафован на 2 100 лари.
-
Индивидуальному предпринимателю «Нарине Тумасян» назначен штраф в 2 000 лари за один факт непредставления отчетности Службе финансового мониторинга.
-
ООО «Арман 2008» оштрафовано на 58 000 лари. По итогам проверки выявлено 6 фактов нерегистрации пунктом обмена валюты информации о клиенте и операциях (сделках) посредством специальной программной (электронной) системы, за что наложен штраф в 42 000 лари. За 8 фактов непредставления отчетности Службе финансового мониторинга оно оштрафовано на 16 000 лари.
-
ООО «Голд Гранд» оштрафовано в общей сложности на сумму 73 000 лари. Пункт обмена валюты в установленные сроки не представил форму учета в Службу финансового мониторинга Грузии, за что назначен штраф в 3 000 лари. За 10 фактов нерегистрации информации о клиенте и операциях (сделках) посредством специальной программной (электронной) системы — 70 000 лари.
-
ООО «Голд Кредит» оштрафовано в общей сложности на сумму 28 000 лари за 4 факта нерегистрации информации о клиенте и операциях (сделках) посредством специальной программной (электронной) системы.
-
ООО «Ирицян» назначен денежный штраф в общей сложности на сумму 42 000 лари за 6 фактов нерегистрации информации о клиенте и операциях (сделках) посредством специальной программной (электронной) системы.
-
ООО «Ирицян Плюс» назначен денежный штраф в общей сложности в размере 21 000 лари за 3 факта нерегистрации информации о клиенте и операциях (сделках) посредством специальной программной (электронной) системы.
Ещё в разделе «Экономика» Все →
Глава Минэкономики примет участие в четвертой энергетической министерской встрече «Пояса и пути» в Китае
Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили примет участие в четвертой энергетической министерской встрече…
Пропускная способность Тбилисского международного аэропорта увеличится вдвое
“В Тбилисском международном аэропорту компания-оператор «ТАВ Джорджия» в рамках инвестиций в размере 150 миллионов долларов осуществляет расширение…
Государственная программа занятости не готовила граждан к рынку труда — аудит
Результаты программы занятости на общественных работах имели минимальный эффект с точки зрения перехода на открытый рынок труда — об этом на…
Иоселиани: Предпринимаются шаги, чтобы порт Анаклия был введен в полноценную эксплуатацию к 2029 году
“Важно, что проект глубоководного порта Анаклия реализуется по плану-графику; дноуглубительные работы завершены, ведется строительство волнореза,…
GNERC наградили за вклад в развитие конкурентной политики
За вклад в развитие конкурентной политики Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) была вручена почетная…
Национальное агентство гастрономии провело первую отраслевую встречу по вопросам производства грузинского сыра
Национальное агентство гастрономии начало цикл отраслевых встреч. По сообщению ведомства, первая встреча была посвящена вопросам традиционного…