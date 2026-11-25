Национальный банк Грузии оштрафовал 8 пунктов обмена валюты в общей сложности на 395 100 лари.

Согласно решениям, опубликованным 24 ноября, наибольшее число нарушений связано с нерегистрацией в электронной системе информации о клиенте и проводимых операциях.

Оштрафованные компании и размеры штрафов выглядят следующим образом:

И.П. «Геворк Чаманян» оштрафован в общей сложности на 76 000 лари. За 10 фактов нерегистрации информации о клиенте и операциях (сделках) посредством специальной программной (электронной) системы — на 70 000 лари. За 3 факта непредставления отчетности Службе финансового мониторинга — на 6 000 лари.

Индивидуальный предприниматель «Григорий Стефанян» оштрафован в общей сложности на 95 100 лари. За 13 фактов нерегистрации информации посредством специальной программной (электронной) системы он оштрафован на 91 000 лари. За один факт непредставления отчетности Службе финансового мониторинга наложен штраф в 2 000 лари. За 7 фактов представления отчетности Службе финансового мониторинга с нарушением установленного срока — с опозданием на 5 и более рабочих дней — оштрафован на 2 100 лари.

Индивидуальному предпринимателю «Нарине Тумасян» назначен штраф в 2 000 лари за один факт непредставления отчетности Службе финансового мониторинга.

ООО «Арман 2008» оштрафовано на 58 000 лари. По итогам проверки выявлено 6 фактов нерегистрации пунктом обмена валюты информации о клиенте и операциях (сделках) посредством специальной программной (электронной) системы, за что наложен штраф в 42 000 лари. За 8 фактов непредставления отчетности Службе финансового мониторинга оно оштрафовано на 16 000 лари.

ООО «Голд Гранд» оштрафовано в общей сложности на сумму 73 000 лари. Пункт обмена валюты в установленные сроки не представил форму учета в Службу финансового мониторинга Грузии, за что назначен штраф в 3 000 лари. За 10 фактов нерегистрации информации о клиенте и операциях (сделках) посредством специальной программной (электронной) системы — 70 000 лари.

ООО «Голд Кредит» оштрафовано в общей сложности на сумму 28 000 лари за 4 факта нерегистрации информации о клиенте и операциях (сделках) посредством специальной программной (электронной) системы.

ООО «Ирицян» назначен денежный штраф в общей сложности на сумму 42 000 лари за 6 фактов нерегистрации информации о клиенте и операциях (сделках) посредством специальной программной (электронной) системы.