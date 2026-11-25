“В Тбилисском международном аэропорту компания-оператор «ТАВ Джорджия» в рамках инвестиций в размере 150 миллионов долларов осуществляет расширение как пассажирского терминала, так и аэропортовой инфраструктуры и парковки”, — заявил генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили.

Как отметил генеральный директор Объединения аэропортов Грузии, расширение Тбилисского аэропорта имени Шота Руставели находится в активной фазе, а после завершения проекта годовая пропускная способность аэропорта вырастет до 10 миллионов пассажиров.

«Согласно проекту, расширяются как зоны прилета, так и зоны вылета, также добавляются пространства для обслуживания пассажиров и новые стоянки как для воздушных судов, так и для автомобилей. Улучшаются зоны обслуживания, количество гейтов для самолетов увеличивается с пяти до десяти, что в общей сложности увеличит годовую пропускную способность Тбилисского международного аэропорта с 5 до 10 миллионов пассажиров», — заявил Леван Мосешвили.

В рамках проекта общая площадь пассажирского терминала дополнительно увеличится на 21 500 квадратных метров. Работы по расширению будут способствовать более эффективному управлению пассажиропотоками, повышению качества обслуживания и развитию авиационного сектора страны.