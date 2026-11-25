«Стороны обсудили перспективы углубления торгово-экономических отношений между Грузией и Китаем. Особое внимание было уделено сотрудничеству в энергетическом секторе.

По данным министерства, на встрече была подчеркнута важность всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с главой Национального энергетического управления Китайской Народной Республики Ван Хунчжи. Об этом сообщило Министерство экономики и устойчивого развития страны.

Мариам Квривишвили подробно представила руководителю Национального энергетического управления Китая энергетический потенциал Грузии. На встрече министр особо отметила привлекательную инвестиционную среду в стране, подчеркнув растущий интерес китайского бизнеса к инвестиционному потенциалу сектора. Стороны также обсудили текущие и планируемые проекты с участием китайских компаний.

Стороны обсудили растущую динамику торгово-экономических отношений между Грузией и Китаем. Было подчеркнуто, что в январе-октябре 2026 года товарооборот между двумя странами увеличился на 42% – по этому показателю Китай является вторым по величине торговым партнером Грузии. Было отмечено, что по данным по внутреннему экспорту Китай занимает первое место среди крупнейших стран-экспортеров», — говорится в заявлении Министерства экономики и устойчивого развития.