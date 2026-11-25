По информации Национального банка, объем депозитов, размещенных в банковском секторе (без учета межбанковских депозитов), на конец октября 2026 года составил 77,59 миллиарда лари, что на 153,76 миллиона лари, или на 0,20%, больше показателя на конец предыдущего месяца.

По сообщению центрального банка, годовой рост депозитов без учета эффекта обменного курса составил 20,85%. В октябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные депозиты выросли на 351,14 миллиона лари, или на 0,93%, а депозиты до востребования сократились на 197,38 миллиона лари, или на 0,50%.

Согласно отчету СБГ, коэффициент ларизации депозитов на конец октября 2026 года составил 57,82 процента. По сравнению с состоянием на конец предыдущего месяца ларизация депозитов выросла на 0,78 процентного пункта.