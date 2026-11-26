Квривишвили выступила на церемонии открытия четвёртого министериала по энергетике
Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили приняла участие в церемонии открытия четвёртой министерской конференции по энергетике в рамках инициативы «Один пояс — один путь», которая состоялась в китайском городе Циндао, и выступила перед участниками мероприятия.
По информации министерства, цель мероприятия — углубление международного партнёрства в сфере энергетики, обмен передовыми технологиями и лучшими практиками, ускорение перехода на зелёную энергетику и укрепление глобальной энергетической безопасности. Тема нынешней конференции — «Обмен инновационными достижениями, содействие энергетической трансформации и совместное строительство безопасного будущего».
Как заявила в своём выступлении Мариам Квривишвили, отношения между Грузией и Китаем создают важную основу для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.
«Хочу подчеркнуть впечатляющий прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях между Китаем и Грузией. Опираясь на соглашение о свободной торговле, действующее с 2018 года, и стратегическое партнёрство, установленное в 2023 году, в июне нынешнего года наши отношения достигли новой исторической отметки и поднялись до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. Эти события создают прочную основу для углубления экономического взаимодействия, особенно в таких стратегических сферах, как энергетика, инфраструктура и транспортная связанность», — заявила вице-премьер Грузии.
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