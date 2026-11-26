В октябре объем размещенных в банковском секторе депозитов вырос почти на 154 миллиона лари — НБГ
По информации Национального банка, объем депозитов, размещенных в банковском секторе (без учета межбанковских депозитов), на конец октября 2026 года составил 77,59 миллиарда лари, что на 153,76 миллиона лари, или на 0,20%, больше показателя на конец предыдущего месяца.
По сообщению центрального банка, годовой рост депозитов без учета эффекта обменного курса составил 20,85%. В октябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные депозиты выросли на 351,14 миллиона лари, или на 0,93%, а депозиты до востребования сократились на 197,38 миллиона лари, или на 0,50%.
Согласно отчету СБГ, коэффициент ларизации депозитов на конец октября 2026 года составил 57,82 процента. По сравнению с состоянием на конец предыдущего месяца ларизация депозитов выросла на 0,78 процентного пункта.
Вместе с тем, по данным Национального банка, в октябре средневзвешенная годовая рыночная процентная ставка по срочным депозитам составила 6,99%. В том числе по депозитам, размещенным в национальной валюте, — 8,65%, а по депозитам, размещенным в иностранной валюте, — 2,42%.
В депозитах, размещенных в иностранной валюте, доля доллара США составила 77,83%, а доля евро — 20,23%.
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