Квривишвили встретилась с президентом Китайской национальной ядерной корпорации Чжаном Тао
Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с президентом Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Чжаном Тао.
На встрече, состоявшейся в рамках визита в Китай, Мариам Квривишвили акцентировала внимание на инвестиционных возможностях энергетического сектора Грузии.
Вице-премьер подчеркнула, что энергетический сектор страны быстро развивается, чему способствует высокий темп экономического роста. Было отмечено, что по темпам экономического роста Грузия занимает одну из ведущих позиций в регионе.
В частности, по словам министра, в 2021–2025 годах экономика страны росла в среднем на 9,5% ежегодно, и эта положительная динамика сохраняется и в текущем году.
В свою очередь, Чжан Тао в беседе с Мариам Квривишвили положительно оценил достижения Грузии и энергетический потенциал страны.
Во встрече с руководителем Китайской национальной ядерной корпорации также приняли участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Генадий Арвеладзе и посол Грузии в Китайской Народной Республике Паата Каландадзе.
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