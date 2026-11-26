Вице-премьер подчеркнула, что энергетический сектор страны быстро развивается, чему способствует высокий темп экономического роста. Было отмечено, что по темпам экономического роста Грузия занимает одну из ведущих позиций в регионе.

На встрече, состоявшейся в рамках визита в Китай, Мариам Квривишвили акцентировала внимание на инвестиционных возможностях энергетического сектора Грузии.

В частности, по словам министра, в 2021–2025 годах экономика страны росла в среднем на 9,5% ежегодно, и эта положительная динамика сохраняется и в текущем году.

В свою очередь, Чжан Тао в беседе с Мариам Квривишвили положительно оценил достижения Грузии и энергетический потенциал страны.

Во встрече с руководителем Китайской национальной ядерной корпорации также приняли участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Генадий Арвеладзе и посол Грузии в Китайской Народной Республике Паата Каландадзе.