Постановление о вводе налога с реэкспорта автомобилей и табачных изделий
- за оформление в процедуре реэкспорта или транзита сигар, классифицированных в товарной субпозиции 2402 10 ТН ВЭД, сигарет, классифицированных в товарной субпозиции 2402 20 ТН ВЭД, а также товаров, классифицированных в товарных подсубпозициях 2404 11 000 00, 2404 12 000 00 и 2404 19 900 00, установлен сбор за услугу в размере 1 лари за 1 килограмм;
- за оформление в процедуре реэкспорта или транзита табака для курения через кальян, классифицированного в товарной подсубпозиции 2403 11 000 00 ТН ВЭД, а также курительного табака, классифицированного в товарной позиции 2401 и товарной субпозиции 2403 19, установлен сбор за услугу в размере 0,3 лари за 1 килограмм;
- за оформление в реэкспорте легкового автомобиля, классифицированного в товарной позиции 8703 ТН ВЭД (за исключением реэкспорта после процедуры временного ввоза), установлен сбор за услугу в размере 450 лари за 1 автомобиль;
- за регистрацию в автоматизированной базе данных Министерства внутренних дел Грузии не зарегистрированного в Грузии легкового автомобиля, классифицированного в товарной позиции 8703 ТН ВЭД, ввезенного в контейнере, автотранспортным средством или паромом и предназначенного для транзита, установлен дифференцированный сбор за услугу в размере 500 лари за 1 автомобиль;
- за выдачу свидетельства об учете товара и транспортного средства или электронного свидетельства железнодорожного учета с целью осуществления реэкспорта или транзита не зарегистрированного в Грузии легкового автомобиля, классифицированного в товарной позиции 8703 ТН ВЭД, установлен сбор за услугу в размере 450 лари за 1 автомобиль.
- в случае табачных изделий — не позднее вывоза товара с таможенной территории Грузии;
- в случае легковых автомобилей — до оказания соответствующей услуги;
- на счет Службы доходов — получатель: Единый счет казначейства, ЮЛПП — Служба доходов, и/н 204525585, банк: Государственное казначейство, код банка: TRESGE22, счет получателя / казначейский код: 707017021.
- когда перевозка товара осуществляется исключительно с использованием железнодорожного и/или морского и/или воздушного транспорта;
- если товар ввезен на территорию Грузии до 16 ноября 2026 года», — пишет Служба доходов Министерства финансов.
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