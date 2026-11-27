за оформление в процедуре реэкспорта или транзита сигар, классифицированных в товарной субпозиции 2402 10 ТН ВЭД, сигарет, классифицированных в товарной субпозиции 2402 20 ТН ВЭД, а также товаров, классифицированных в товарных подсубпозициях 2404 11 000 00, 2404 12 000 00 и 2404 19 900 00, установлен сбор за услугу в размере 1 лари за 1 килограмм;

за оформление в процедуре реэкспорта или транзита табака для курения через кальян, классифицированного в товарной подсубпозиции 2403 11 000 00 ТН ВЭД, а также курительного табака, классифицированного в товарной позиции 2401 и товарной субпозиции 2403 19, установлен сбор за услугу в размере 0,3 лари за 1 килограмм;

за оформление в реэкспорте легкового автомобиля, классифицированного в товарной позиции 8703 ТН ВЭД (за исключением реэкспорта после процедуры временного ввоза), установлен сбор за услугу в размере 450 лари за 1 автомобиль;

за регистрацию в автоматизированной базе данных Министерства внутренних дел Грузии не зарегистрированного в Грузии легкового автомобиля, классифицированного в товарной позиции 8703 ТН ВЭД, ввезенного в контейнере, автотранспортным средством или паромом и предназначенного для транзита, установлен дифференцированный сбор за услугу в размере 500 лари за 1 автомобиль;

за выдачу свидетельства об учете товара и транспортного средства или электронного свидетельства железнодорожного учета с целью осуществления реэкспорта или транзита не зарегистрированного в Грузии легкового автомобиля, классифицированного в товарной позиции 8703 ТН ВЭД, установлен сбор за услугу в размере 450 лари за 1 автомобиль.

в случае табачных изделий — не позднее вывоза товара с таможенной территории Грузии;

в случае легковых автомобилей — до оказания соответствующей услуги;

на счет Службы доходов — получатель: Единый счет казначейства, ЮЛПП — Служба доходов, и/н 204525585, банк: Государственное казначейство, код банка: TRESGE22, счет получателя / казначейский код: 707017021.

когда перевозка товара осуществляется исключительно с использованием железнодорожного и/или морского и/или воздушного транспорта;

если товар ввезен на территорию Грузии до 16 ноября 2026 года», — пишет Служба доходов Министерства финансов.

Постановление, вступившее в силу 16 ноября, уже оказало существенное влияние на рынок реэкспорта автомобилей в Грузии, поскольку автодилерам при оформлении каждого автомобиля приходится уплачивать сбор в размере 450 лари в Службе доходов, тогда как до сих пор оплата за услуги указанного ведомства не была предусмотрена и за процедуру реэкспорта дилеры платили только в Агентстве обслуживания МВД. Кроме того, изменение затронуло транзит и реэкспорт табачных изделий на территории Грузии. «Юридическое лицо публичного права, входящее в сферу управления Министерства финансов Грузии, — Служба доходов информирует вас о том, что с 16 ноября 2026 года вступает в силу изменение, внесенное в постановление Правительства Грузии от 30 марта 2010 года № 96 „Об утверждении сборов за оказание услуг юридическим лицом публичного права — Службой доходов и их ставок“, согласно которому:Указанные сборы за услуги должны быть уплачены:Установленный в отношении табачных изделий сбор не действует в следующих случаях: