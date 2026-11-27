Иоселиани: Наша общая цель — чтобы «Средний коридор» функционировал в виде единой, интегрированной транспортной системы
Согласно новейшему отчету Всемирного банка, к 2040 году грузооборот вдоль «Среднего коридора» по сравнению с 2023 годом может вырасти в четыре раза, а время транзита — сократиться на две трети. Рост спроса на транспортные услуги в Грузии уже очевиден, — заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани, выступая с речью в Лондоне на форуме по финансированию инфраструктуры Великобритании, Центральной Азии и Южного Кавказа.
Тамар Иоселиани рассказала о значении «Среднего коридора» и отметила, что его долгосрочная экономическая ценность заключается в привлечении новых инвестиций, развитии индустрий, создании добавленной экономической стоимости и расширении возможностей доступа к новым рынкам для местного бизнеса.
«Наша политика основывается на осуществлении инфраструктурных инвестиций с опережением роста спроса; к 2032 году мы планируем инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры Грузии около семи миллиардов долларов США», — заявила заместитель министра.
Заместитель министра особое внимание уделила проекту глубоководного порта Анаклия, который, по ее оценке, имеет стратегическое значение не только для Грузии, но и для всего региона, в том числе в контексте маршрута «Среднего коридора».
«Мы уже видим интерес крупных международных игроков индустрии к проекту глубоководного порта Анаклия. Наша амбиция заключается в том, чтобы создать вокруг него новый индустриальный и логистический хаб. Грузия осуществляет инфраструктурные инвестиции с опережением роста спроса и в этом процессе тесно сотрудничает с региональными партнерами. У нас есть четкое видение и план действий по развитию транспортной инфраструктуры, и мы открыты для долгосрочного коммерческого партнерства», — отметила заместитель министра.
По заявлению Тамар Иоселиани, Грузия ведет постоянный диалог с региональными партнерами по вопросам развития «Среднего коридора» как на правительственном уровне, так и с частными операторами. В качестве успешного примера регионального сотрудничества заместитель министра назвала железнодорожный проект Баку — Тбилиси-Карс, в результате модернизации которого годовая грузовая пропускная способность увеличилась с одного миллиона до пяти миллионов тонн.
«Наша общая цель — чтобы «Средний коридор» функционировал в виде единой, интегрированной транспортной системы. В этом направлении мы уже предпринимаем конкретные практические шаги: созданы совместные мультимодальные транспортные сервисы, и мы работаем над внедрением единых тарифных подходов, синхронизацией железнодорожных и морских операций, упрощением процедур пересечения границы и внедрением совместимых цифровых систем», — заявила Тамар Иоселиани.
Вместе с заместителем министра на вопросы аудитории о транспортной политике Грузии ответил директор Агентства морского транспорта Иване Абашидзе.
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