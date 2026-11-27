Согласно новейшему отчету Всемирного банка, к 2040 году грузооборот вдоль «Среднего коридора» по сравнению с 2023 годом может вырасти в четыре раза, а время транзита — сократиться на две трети. Рост спроса на транспортные услуги в Грузии уже очевиден, — заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани, выступая с речью в Лондоне на форуме по финансированию инфраструктуры Великобритании, Центральной Азии и Южного Кавказа.

Тамар Иоселиани рассказала о значении «Среднего коридора» и отметила, что его долгосрочная экономическая ценность заключается в привлечении новых инвестиций, развитии индустрий, создании добавленной экономической стоимости и расширении возможностей доступа к новым рынкам для местного бизнеса.

«Наша политика основывается на осуществлении инфраструктурных инвестиций с опережением роста спроса; к 2032 году мы планируем инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры Грузии около семи миллиардов долларов США», — заявила заместитель министра.