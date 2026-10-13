Вика Пилпани: Экономическая политика правящей команды полностью оторвана от реальных потребностей населения

«Установите черту минимальной заработной платы, снизьте налоги для населения с низкой покупательской способностью, увеличьте пособие вынужденно перемещенным лицам, добавьте пенсионерам 200 лари, повысьте зарплату учителям», — с таким призывом выступила в парламенте член фракции «За Грузию» Вика Пилпани и подвергла резкой критике тяжелый социально-экономический фон в стране.

По заявлению депутата, экономическая политика правящей команды и приоритеты распределения бюджета полностью оторваны от реальных потребностей населения.

«Вчера Кобахидзе заявил: если мы платим министру менее 12 000 лари, это означает, что мы подталкиваем его к коррупции. Заработная плата половины занятого населения не превышает 1000 лари; воспитателя детского сада, медсестру, рядового государственного служащего, дворника — по вашей же логике вы всех подталкиваете к преступлению, воровству, мошенничеству и грабежу, либо к выезду из страны.

Лишь 1,5% занятых получают более 12 000 лари в месяц, однако они потребляют 25% совокупного фонда оплаты труда страны.

Неделю назад вы повышали пенсию на 20 лари, а собственные зарплаты — до 17 000 лари. Когда я сказала вам, что стыдно повышать пенсию всего на 20 лари, вы ответили, что в бюджете нет денег. Я заставила вас, и вы нашли в бюджете дополнительные 25 лари. Теперь, возможно, вы поищете еще и повысите пенсию хотя бы на 200 лари.

Вы утверждаете, что у нас высокая инфляция и бюджет следует использовать правильно. Когда речь заходит о нуждах народа, вы экономите, однако для брендовых автомобилей средства в бюджете нашлись; для 45-ларового пособия вынужденно перемещенным лицам — нет, но для поездок высокопоставленных чиновников нашлись; для ветеранов средств не нашлось, но для банкетов, для ветеранов средств найти не удалось, однако был создан департамент застолий с 50 новыми сотрудниками.

Почти половина населения (46%) не имеет дохода, позволяющего тратить на собственные нужды около 15–16 лари в день. Иными словами, половина граждан не в состоянии ежедневно приобретать базовую корзину: одну буханку хлеба, 0,5 кг куриных бедрышек, одну банку сметаны, 1 кг помидоров и одну бутылку «Боржоми» — не говоря уже о медикаментах и иных насущных потребностях.

Инфляция на критически важные продукты составляет 12–15–30%, а в фармацевтическом секторе в отдельных случаях достигает 60%. Цены на топливо полностью вышли из-под контроля и выросли на 60%; механизмов, которые предотвратили бы столь тяжелое бремя кризиса для граждан Грузии, выработано не было. Даже в подобной ситуации вы не отказываетесь от бюджетных расходов, которые не приносят пользы никому, кроме вас самих. Прекратите повышать заработные платы самим себе, прекратите закупки служебных автомобилей, прекратите приобретать новую мебель для своих кабинетов и перестаньте тратить средства на бесполезные зарубежные вояжи, — заявил Пилпани в ходе выступления на пленарном заседании парламента.