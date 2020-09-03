

Эксперт: Похищенные из центра Лугара документы сфабрикованы - это почерк российских спецслужб

03.09.2020 20:53









Как заявил эксперт, этими действиями Россия желала распространить информацию, что отравляющее вещество «Новичок», обнаруженное в биологическом тесте российского оппозиционного политика Алексея Навального, якобы изготавливается в Грузии и, в частности, в лаборатории Лугара.



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«Вопрос касается официального заявления Германии о том, что российский оппозиционный политик Сергей Навальный отравлен веществом группы "Новичок". Это России может дорого обойтись, поскольку генеральный секретарь призвал страны альянса к объединению и совместному реагированию.



Исходя из этого вопроса и произведены кибератака и фабрикация информаций, похищенных с центра Лугара., что является почерком российских спецслужб. Всего лишь пару дней назад на парламентском уровне у них было заявление, что якобы «Новичок» изготавливается в Грузии и, в частности, в лаборатории Лугара», - заявляет Андро Гоциридзе.



По словам эксперта, как видно, у России есть доступ к киберпространству Грузии и он предполагает, что в период выборов кибератаки с ее стороны участятся. По заявлению эксперта по кибербезопасности Андро Гоциридзе, в кибератаке, совершенной на компьютерную систему Минздрава Грузии, прослеживается почерк российских спецслужб.Как заявил эксперт, этими действиями Россия желала распространить информацию, что отравляющее вещество «Новичок», обнаруженное в биологическом тесте российского оппозиционного политика Алексея Навального, якобы изготавливается в Грузии и, в частности, в лаборатории Лугара.Читайте также: Хакерская атака на Минздрав Грузии - украдены документы по лаборатории Лугара «Вопрос касается официального заявления Германии о том, что российский оппозиционный политик Сергей Навальный отравлен веществом группы "Новичок". Это России может дорого обойтись, поскольку генеральный секретарь призвал страны альянса к объединению и совместному реагированию.Исходя из этого вопроса и произведены кибератака и фабрикация информаций, похищенных с центра Лугара., что является почерком российских спецслужб. Всего лишь пару дней назад на парламентском уровне у них было заявление, что якобы «Новичок» изготавливается в Грузии и, в частности, в лаборатории Лугара», - заявляет Андро Гоциридзе.По словам эксперта, как видно, у России есть доступ к киберпространству Грузии и он предполагает, что в период выборов кибератаки с ее стороны участятся.



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