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Эксперт: Похищенные из центра Лугара документы сфабрикованы - это почерк российских спецслужб


03.09.2020   20:53


По заявлению эксперта по кибербезопасности Андро Гоциридзе, в кибератаке, совершенной на компьютерную систему Минздрава Грузии, прослеживается почерк российских спецслужб.

Как заявил эксперт, этими действиями Россия желала распространить информацию, что отравляющее вещество «Новичок», обнаруженное в биологическом тесте российского оппозиционного политика Алексея Навального, якобы изготавливается в Грузии и, в частности, в лаборатории Лугара.

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«Вопрос касается официального заявления Германии о том, что российский оппозиционный политик Сергей Навальный отравлен веществом группы "Новичок". Это России может дорого обойтись, поскольку генеральный секретарь призвал страны альянса к объединению и совместному реагированию.

Исходя из этого вопроса и произведены кибератака и фабрикация информаций, похищенных с центра Лугара., что является почерком российских спецслужб. Всего лишь пару дней назад на парламентском уровне у них было заявление, что якобы «Новичок» изготавливается в Грузии и, в частности, в лаборатории Лугара», - заявляет Андро Гоциридзе.

По словам эксперта, как видно, у России есть доступ к киберпространству Грузии и он предполагает, что в период выборов кибератаки с ее стороны участятся.

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