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Тестирование на коронавирус в специальных палатках в Батуми и Кобулети прошли 712 человек
28.08.2020 14:58
В размещенных на бульварах Батуми и Кобулети палатках добровольное тестирование прошли 712 человек, коронавирус подтвердился лишь у одного из них
По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в палатках, размещенных на бульварах Батуми и Кобулети, добровольное тестирование прошли 712 человек.
Как сообщил Амиран Гамкрелидзе «IPN», лишь в одном случае из 712 взятых на бульварах Батуми и Кобулети тестов был получен положительный результат на новый коронавирус.
На батумском и кобулетском бульварах установлены палатки, где граждане могут бесплатно пройти PCR-тестирование на коронавирус.
Координационные совет принял решение о проведении расширенного тестирования на covid-19 в Батуми и Кобулети после того, как в Аджарии увеличилось число случаев нового коронавируса. В частности, были выявлены единичные случаи, при которых источник инфицирования не был известен.
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