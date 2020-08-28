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Тестирование на коронавирус в специальных палатках в Батуми и Кобулети прошли 712 человек


28.08.2020   14:58


В размещенных на бульварах Батуми и Кобулети палатках добровольное тестирование прошли 712 человек, коронавирус подтвердился лишь у одного из них

По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в палатках, размещенных на бульварах Батуми и Кобулети, добровольное тестирование прошли 712 человек.

Как сообщил Амиран Гамкрелидзе «IPN», лишь в одном случае из 712 взятых на бульварах Батуми и Кобулети тестов был получен положительный результат на новый коронавирус.

На батумском и кобулетском бульварах установлены палатки, где граждане могут бесплатно пройти PCR-тестирование на коронавирус.

Координационные совет принял решение о проведении расширенного тестирования на covid-19 в Батуми и Кобулети после того, как в Аджарии увеличилось число случаев нового коронавируса. В частности, были выявлены единичные случаи, при которых источник инфицирования не был известен.

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