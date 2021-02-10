

Турнава: Грузия и Узбекистан являются странами-партнерами

10.02.2021 12:47





На онлайн-встрече министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и заместитель премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и торговли Сардор Умурзаков обсудили вопросы совместного развития портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры. Информацию об этом распространяет министерство экономики Грузии.



По данным ведомства, на встрече внимание было уделено проведенным в Грузии реформам, укреплению логистического коридора и планам на будущее. Также значительное время было уделено развитию двусторонней торговли и сотрудничеству в направлении привлечения инвестиций.



По словам Натии Турнава, Грузия и Узбекистан являются странами-партнерами, друзьями и очень быстрорастущими странами в регионе. Как отметила министр, Узбекистан изучает осуществленные в Грузии реформы по многим направлениям и берет отсюда некоторые примеры.



«С точки зрения развития транспортно-логистического коридора, укрепление сотрудничества между нами и Узбекистаном очень важно. Текущие и планируемые проекты позволяют всему региону Южной Азии связаться с Европой через Узбекистан, а затем через уже мультимодальный транспортный коридор с использованием грузинских портов. Для этого осуществляются очень интересные, крупные железнодорожные проекты, как в Узбекистане, который связывает Афганистан, Пакистан, затем Индию, а также в Грузии», — заявила после встречи Натия Турнава.



На встрече министров было решено, что Грузия будет принимать совместную рабочую группу, созданную двумя странами, которая будет работать над совместными инвестициями в транспортную и логистическую инфраструктуру. Кроме того, было решено создать еще одну двустороннюю рабочую группу, которая будет определять потенциальную экспортную продукцию и выберет важные инвестиционные проекты.



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