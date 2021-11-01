

У граждан Армении изъяли контрабандное золото в Тбилисском аэропорту

01.11.2021 14:22





На контрольно-пропускном пункте Тбилисского аэропорта у двух граждан Армении во время осмотра багажа обнаружили незадекларированные золотые украшения, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.



Вес контрабандного товара составил 322,5 грамм, а вес — около 37 тысяч лари (около 12 тысяч долларов).



Один из граждан Армении, согласно Таможенному кодексу Грузии (статья 168) был оштрафован на 14 304 лари (4, 4 тысячи долларов) , а дело второго было передано в Следственную службу министерства финансов Грузии.



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