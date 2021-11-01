|
|
|
У граждан Армении изъяли контрабандное золото в Тбилисском аэропорту
01.11.2021 14:22
На контрольно-пропускном пункте Тбилисского аэропорта у двух граждан Армении во время осмотра багажа обнаружили незадекларированные золотые украшения, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Вес контрабандного товара составил 322,5 грамм, а вес — около 37 тысяч лари (около 12 тысяч долларов).
Один из граждан Армении, согласно Таможенному кодексу Грузии (статья 168) был оштрафован на 14 304 лари (4, 4 тысячи долларов) , а дело второго было передано в Следственную службу министерства финансов Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна